AP Türkiye Daimi Raportörü Amor: AB üyeliğine giden yol Silivri'den geçiyor

Maruf BUZCUGİL - BRÜKSEL

Brüksel'de EKONOMİ'ninin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyle bir araya gelen ve sorularını yanıtlayan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Ekrem İmamoğlu davası tamamen otoriter rejime giden yolda atılan bir adımdır." diye konuştu.

Raportörü, İmamoğlu'nun tutuklanması ardından AB den gelen tepkilerle ilgili bir soru üzerine " Komisyon ve konsey bu duruma utanç verici şekilde kayıtsız kaldı" dedi. Sanchez Amor, İmamoglu ve diğer belediye başkanlarıyla ilgili açılan davaların siyasi olduğunu belirterek "İmamoğlu muhalefeti kırmaya dönük yaptırımların kurbanı oldu." Dedi.

“Askeri güç ve AB üyeliği”

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor, son dönemde Ukrayna-Rusya ve İran-İsrail çatışmalarının Türkiye'nin askeri gücünü öne çıkardığını hatırlatan bir soru üzerine askeri güç üzerinden AB'ye üyelik kapısının açılmasından bahsedilemeyeceğini söyledi. Raportör, "Askeri güç kaldıracını kullanarak AB ye girmek mümkün değildir." dedi.

“Barış süreci iyi haber”

Terörsüz Türkiye adımlarını da değerlendiren Amor, "Barış süreci iyi bir haber. Sebebi ne olursa olsun bu demokratik iyileşme için iyi bir fırsattır." Dedi. Amor, Kürt halkının durumunda bir iyileşme olursa bunun her Türk vatandaşının haklarına ve demokrasiye olumlu yansıyacağını söyledi.