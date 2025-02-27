AP Türkiye raportörü Amor: Öcalan'ın çağrısı tarihi bir adım

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, örgütün silah bırakması ve kendisini feshetmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısı, son derece memnuniyetle karşılanan tarihi bir adımdır. Diyalog ve uzlaşı temelinde, Türkiye'deki Kürt meselesini barışçıl bir şekilde çözecek potansiyel bir siyasi ve kapsayıcı süreç için en iyi başlangıç noktasıdır" ifadelerini kullandı.