AP'den Türkiye’ye vize serbestisi mesajı

Avrupa Birliği’nin yasama organı olan Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye Raporu taslağını görüşmeye hazırlanıyor.

BBC’de yer alan habere göre, taslakta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Schengen vizesine erişimi konusu geniş şekilde ele alınıyor.

Avrupa Parlamentosu’ndan Türkiye’ye vize serbestisi mesajı

Taslak belgede, Türkiye'ye vize muafiyeti için gerekli olan son altı kriteri yerine getirme çağrısı yapıldı. Belgede, "AP, Türk hükümetini vize serbestleştirme diyaloğunun yeniden başlatılmasını engelleyen kalan engelleri gidermeye çağırırken aynı şekilde AB Konseyi'ni de bu adımlar atıldıktan sonra kendi payına düşeni yapmaya çağırır" ifadeleri kullanıldı.

Belgede, "talepteki belirgin artış ve sistemin kötüye kullanılması endişesi nedeniyle Türk vatandaşlarının AB üye ülkelerine vize başvurularında sorunlarla karşı karşıya kalmasından duyulan üzüntü" akatarıldı.

Vize kolaylaştırma ve pasaport eleştirisi

Vize kolaylaştırma adımlarına destek veren ve üye ülkelere bu konuyla bağlantılı kaynak artırımı çağrısı yapan AP'nin bu yıl hizmet pasaportlarına atıf yapması dikkat çekti. Belgede "AP, Türk hükümetinin, tüm nüfusa fayda sağlayabilecek bir çerçeve oluşturmak için gerekli adımları atmazken sayıları bilinmeyen hizmet pasaportlarını suiistimal etmesinden üzüntü duymaktadır."