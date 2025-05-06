  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AP'den üye ülkelere Türk vatandaşları için "kapasite artırma" çağrısı
Takip Et

AP'den üye ülkelere Türk vatandaşları için "kapasite artırma" çağrısı

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi almakta karşılaştığı zorluklar devam ederken Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) üye ülkelere "kapasite artırma" çağrısı geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AP'den üye ülkelere Türk vatandaşları için "kapasite artırma" çağrısı
Takip Et

Türkiye, vize sorununun aşılması için Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle ikili temaslarını sürdürse de bunların sahaya olumlu yansıması henüz hissedilmiş değil.

AP, AB Komisyonu’nun yıllık ülke raporunu (eski ilerleme raporu) temel alarak hazırladığı Türkiye Raporu’nda bu soruna da değindi.

AP raporunda, Türk vatandaşlarının Schengen başvurularında "talepteki belirgin artış ve sistemin kötüye kullanılması korkusu" nedeniyle sorunlarla karşılaştığı, bundan "üzüntü duyulduğu" belirtiliyor.

BBC Türkçe’den Güven Özalp’in haberine göre, yirmi yedi sayfalık belge, AP’nin Strasbourg’daki merkezinde 6 Mayıs’ta tartışılacak. 7 Mayıs’ta oylanarak nihai halini alacak.

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor tarafından kaleme alınan belgede, vizelere erişimin iyileştirilmesi konusundaki siyasi kararlılığa dikkat çekiliyor.

Belgede "kalan teknik ve idari engellerin ele alınması için her iki tarafa da yoğun çaba göstermeleri" çağrısında bulunuluyor.

Raporda, AP’nin AB ülkelerine yönelik çağrısı ise "AP, üye devletleri bu konuya ayrılan kaynakları artırmaya çağırır" şeklinde ifade ediliyor.

Hava yolu şirketleri, Tel Aviv uçuşlarını askıya alma kararını uzattıHava yolu şirketleri, Tel Aviv uçuşlarını askıya alma kararını uzattıDünya
Bakanlık o markaları duyurdu! İfşa listesine 36 ürün eklendi: Bal ve zeytinyağında sahtecilik alarmıBakanlık o markaları duyurdu! İfşa listesine 36 ürün eklendi: Bal ve zeytinyağında sahtecilik alarmıEkonomi
İhtiyaç kredilerinde son durum! 100 bin TL'nin geri ödemesi kaç TL oldu?İhtiyaç kredilerinde son durum! 100 bin TL'nin geri ödemesi kaç TL oldu?Ekonomi
Akaryakıta bir indirim daha geliyor: İşte güncel fiyatlarAkaryakıta bir indirim daha geliyor: İşte güncel fiyatlarEkonomi

 

Gündem
Özgür Özel saldırısı sonrası çarpıcı veri: Tahliye olanların yüzde 45’i tekrar suça karışıyor
Özgür Özel saldırısı sonrası çarpıcı veri: Tahliye olanlar tekrar suça karışıyor
Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı pansiyon işletmecisinin ifadesine ulaşıldı
Özel'e saldıran Tengioğlu'nun kaldığı pansiyon işletmecisinin ifadesine ulaşıldı
DEM Parti Genel Merkezi'ne Sırrı Süreyya Önder pankartı asıldı
DEM Parti Genel Merkezi'ne Sırrı Süreyya Önder pankartı asıldı
Zafer Partisi gençlik kollarında toplu istifa: Teşkilat feshedildi
Zafer Partisi gençlik kollarında toplu istifa: Teşkilat feshedildi
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek hakkında soruşturma başlatıldı
Oyuncu Feyza Civelek hakkında soruşturma başlatıldı
Özgür Özel: Bu saldırıyla CHP’ye ve muhalefete “Sokaktan çekilin” mesajı verildi
Özgür Özel: Bu saldırıyla CHP’ye ve muhalefete “Sokaktan çekilin” mesajı verildi