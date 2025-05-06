AP'den üye ülkelere Türk vatandaşları için "kapasite artırma" çağrısı

Türkiye, vize sorununun aşılması için Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle ikili temaslarını sürdürse de bunların sahaya olumlu yansıması henüz hissedilmiş değil.

AP, AB Komisyonu’nun yıllık ülke raporunu (eski ilerleme raporu) temel alarak hazırladığı Türkiye Raporu’nda bu soruna da değindi.

AP raporunda, Türk vatandaşlarının Schengen başvurularında "talepteki belirgin artış ve sistemin kötüye kullanılması korkusu" nedeniyle sorunlarla karşılaştığı, bundan "üzüntü duyulduğu" belirtiliyor.

BBC Türkçe’den Güven Özalp’in haberine göre, yirmi yedi sayfalık belge, AP’nin Strasbourg’daki merkezinde 6 Mayıs’ta tartışılacak. 7 Mayıs’ta oylanarak nihai halini alacak.

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor tarafından kaleme alınan belgede, vizelere erişimin iyileştirilmesi konusundaki siyasi kararlılığa dikkat çekiliyor.

Belgede "kalan teknik ve idari engellerin ele alınması için her iki tarafa da yoğun çaba göstermeleri" çağrısında bulunuluyor.

Raporda, AP’nin AB ülkelerine yönelik çağrısı ise "AP, üye devletleri bu konuya ayrılan kaynakları artırmaya çağırır" şeklinde ifade ediliyor.