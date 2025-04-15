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Apocalyptica, İstanbul ve Ankara'da konser verecek

Helsinki'de 1993 yılında kurulan senfonik metal grubu Apocalyptica, İstanbul'da ve Ankara'da dinleyicileriyle bir araya gelecek.

Haber Merkezi
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Apocalyptica, İstanbul ve Ankara'da konser verecek
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Heavy metal efsanesi Metallica'nın şarkılarını yorumlayarak tüm dünyada şöhrete erişen Apocalyptica, bir kez daha Türkiye'deki hayranlarıyla buluşma hazırlığında.

Grup, "Plays Metallica Vol. 2" başlıklı turnesi kapsamında 21 Ağustos'ta Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisi'nde, 22 Ağustos'ta ise İstanbul Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak.

Konserlerin biletleri, Bubilet'te satışa açıldı. Birçok kez Türkiye'de konser veren grup, sosyal medya hesabından konserlerin afişini paylaşarak, "Geri dönmemizi istediniz ve döneceğiz." ifadesini kullandı.

Grup, Helsinki'deki Sibelius Akademisi'nden mezun çellistler Eicca Toppinen, Paavo Lötjönen ve Perttu Kivilaaks'tan oluşuyor.

Finlandiyalı grup, çıkış albümleri olan Plays Metallica By Four Cellos'u 1996'da yayımlamıştı. Dünyanın en ünlü metal gruplarından biri olan Metallica'nın hit şarkılarına yeni bir bakış açısı getiren topluluk, kariyerini bunun üzerine inşa etti. 

Neredeyse 30 yıla yayılan kariyerleri boyunca dünya çapında milyonlarca kayıt satan ve kapalı gişe konserler veren Apocalyptica, art arda iki gün Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak.

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