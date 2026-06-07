Ara seçimlerde AK Parti 4, MHP 1, CHP 1 belediye kazandı

Kesin olmayan sonuçlara göre Tokat'ın Bağtaşı beldesinde AK Parti adayı Mustafa Karadağ, Kuşçu beldesinde MHP adayı Hikmet Temizel belediye başkanlığına seçildi. Nevşehir Mustafapaşa'da AK Parti'nin adayı Mustafa Özer, Tokat Yolüstü'nde ise AK Parti'nin adayı Mustafa Altın belediye başkanlığına seçildi. Gümüşhane Tekke'de AK Parti'nin adayı Kemalettin Aydın, Tokat Çevrecik'te ise CHP'nin adayı Nazım Demirkol belediye başkanlığına seçildi

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldeleri ile yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede sandık başına gidildi. Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı, sandıklar saat 17.00'de kapandı.

Seçimlerde, 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri, ölüm, istifa ve çeşitli sebeplerle seçim yapılmasına karar verilen mahallelerde ise muhtar ile ihtiyar heyetleri belirlenecek.

Kesin olmayan sonuçlara göre Tokat'ın Bağtaşı beldesinde AK Parti adayı Mustafa Karadağ, Kuşçu beldesinde MHP adayı Hikmet Temizel belediye başkanlığına seçildi. Nevşehir Mustafapaşa'da AK Parti'nin adayı Mustafa Özer, Tokat Yolüstü'nde de AK Parti'nin adayı Mustafa Altın belediye başkanlığına seçildi.

Ara seçimlere 27 siyasi parti katıldı. Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılan kura çekimiyle birleşik oy pusulasında siyasi partiler şu şekilde sıralandı: Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti.