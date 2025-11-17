Ara tatil sona erdi, İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı

9 günlük birinci ara tatil sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için birinci dönem kaldığı yerden devam edecek.

Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen ilk yarıyıl tatilinin sona ermesiyle yeniden ders başı yapacak.

8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri sınav heyecanı yaşayacak. LGS 14 Haziran, YKS 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Yarıyıl tatili 19 Ocak'ta

Bu sene yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. 2. dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16-20 Mart arası gerçekleşecek.

Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı

Okulların açıldığı ilk gün İstanbul’da özellikle ana arterlerde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Mecidiyeköy'de Ankara istikametinde araç trafiğinin yoğun olduğu görüldü. İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 70 olarak ölçüldü.