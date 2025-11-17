  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ara tatil sona erdi, İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı
Takip Et

Ara tatil sona erdi, İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili sona erdi. 9 günlük tatilin ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci yeniden ders başı yapacak. Okulların yeniden açılması sebebiyle sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik oluştu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ara tatil sona erdi, İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı
Takip Et

9 günlük birinci ara tatil sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için birinci dönem kaldığı yerden devam edecek.

Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen ilk yarıyıl tatilinin sona ermesiyle yeniden ders başı yapacak.

8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri sınav heyecanı yaşayacak. LGS 14 Haziran, YKS 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Yarıyıl tatili 19 Ocak'ta 

Bu sene yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. 2. dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16-20 Mart arası gerçekleşecek.

Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı

Okulların açıldığı ilk gün İstanbul’da özellikle ana arterlerde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Mecidiyeköy'de Ankara istikametinde araç trafiğinin yoğun olduğu görüldü. İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 70 olarak ölçüldü.

İhtiyaç kredilerinde son durum: 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...İhtiyaç kredilerinde son durum: 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Ekonomi
Düzenleme Meclis'e geldi: Fahiş aidat dönemi sona eriyor!Düzenleme Meclis'e geldi: Fahiş aidat dönemi sona eriyor!Ekonomi
Altında yön ne olacak? Gözler kritik ABD verilerine çevrildiAltında yön ne olacak? Gözler kritik ABD verilerine çevrildiAltın Haberleri
Meteoroloji duyurdu: Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor! İşte il il sıcaklık tahminleriMeteoroloji duyurdu: Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor! İşte il il sıcaklık tahminleriGündem

 

Gündem
Deterjanla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası: İşletme sahibi ve çalışana ev hapsi
Deterjanla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası: İşletme sahibi ve çalışana ev hapsi
Çayın yanına limon için 10 TL ücret alan işletmeye 37 bin TL ceza
Çayın yanına limon için 10 TL ücret alan işletmeye 37 bin TL ceza
Bahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmem
Bahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmem
Sivas'ta madende göçük: Arama çalışmalarına ara verildi
Sivas'ta madende göçük: Arama çalışmalarına ara verildi
Ekrem İmamoğlu: Bu millet shadow ban falan dinlemez
Ekrem İmamoğlu: Bu millet shadow ban falan dinlemez
Komisyonun İmralı kararı sonrası CHP'den ilk hamle
Komisyonun İmralı kararı sonrası CHP'den ilk hamle