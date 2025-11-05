Arabam var TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu yapabilir miyim? Üzerine arabası, tarlası, arsası olan TOKİ başvurusu yapabilir mi? Yüksek kira ve konut fiyatlarının vatandaşı canından bezdirdiği dönemde iktidarın konut kampanyası vatandaşların biraz da olsa ihtiyacını gidermesi bekleniyor.

ARABAM VAR TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU YAPABİLİR MİYİM?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine başvurmak isteyen vatandaşlar için merak edilen konulardan biri de araç sahibi olmanın engel teşkil edip etmediği oldu. Yetkililer, başvuru şartları arasında yalnızca “konut sahibi olmama” kriterinin bulunduğunu, araç sahibi olmanın ise bu şartı ihlal etmediğini belirtiyor. Yani, kişinin üzerine kayıtlı bir daire, ev ya da tapuda “bağımsız bölüm” olarak geçen bir taşınmaz bulunmadığı sürece, arabası olması TOKİ başvurusu yapmasına engel oluşturmuyor.

Projeye başvuru yapabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, hane halkı gelirinin belirtilen sınırları aşmaması ve başvurulan il ya da ilçede en az bir yıldır ikamet ediyor olmak gerekiyor. İstanbul için aylık hane geliri en fazla 145 bin TL, diğer iller için ise 127 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Başvuru sahibinin, eşi ve çocuklarının üzerlerinde herhangi bir konut tapusu bulunmuyorsa, araç sahibi olsalar dahi TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuruda bulunmaları mümkün.

ÜZERİNE ARABASI, TARLASI, ARSASI OLAN TOKİ BAŞVURUSU YAPABİLİR Mİ?

Projeye ilişkin en çok merak edilen konulardan biri de araç sahibi vatandaşların başvuru durumuydu. TOKİ tarafından belirlenen koşullara göre, üzerine kayıtlı otomobil bulunması başvuru yapmaya engel teşkil etmiyor. Yani, arabası olan vatandaşlar da gerekli diğer şartları sağladıkları takdirde sosyal konut projesine başvuruda bulunabiliyor.

Hayır üzerine konut niteliğinde bir bağımsız bölüm tapusu bulunan kişi, TOKİ’nin “500 bin sosyal konut” projesine başvuramaz. Projenin şartlarında açıkça, başvuru sahibi ile eşi ve velâyeti altındaki çocuklarının tapuda kat mülkiyetli ya da kat irtifaklı bir bağımsız bölümünün veya müstakil konutunun olmaması gerektiği yer alıyor.

Ancak, tarla, bağ, bahçe ya da köy evi gibi konut niteliğinde olmayan taşınmazların bu engel kapsamına girmediği de belirtilmiş durumda.

TOKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgiye göre, “üzerinde tarlası olması” doğrudan engel oluşturmaz eğer üzerine bir konut (ev/daire) tapusu yoksa, başvuru yapabilir.