Arabeskin yıldızı Güllü son yolculuğuna uğurlanıyor...

Türk arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü, hayata veda etti. Yalova'daki evinin terasından düşerek yaşamını yitiren sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazede kızı Tuyan Ülkem tabut başında fenalık geçirdi

Eserleriyle hafızalara kazınmıştı

Sanat hayatına 1990'lı yıllarda adım atan Güllü, güçlü sesi ve duygu yüklü yorumlarıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı. Özellikle arabesk ve fantezi müzikte seslendirdiği eserlerle hafızalara kazınan sanatçı, sahne performanslarıyla da adından söz ettirmişti. Bugün, sevenleri ve sanat camiası onu son yolculuğuna uğurluyor.

Güllü için cenaze töreni düzenleniyor

Tuzla'daki Sultan 1. Ahmet Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Güllü, dualarla toprağa verilecek.

Cenazede kızı fenalık geçirdi

Törene yakınları ile sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Cenazede kızı fenalık geçirdi.

Güllü kimdir?

Zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi.

1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermeye cesaret edememesi yüzünden, okuluna dönmek zorunda kaldı.

Ancak ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti. 2008 yılında Kartal Yakacık'ta içki komasına giren sanatçı, hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmiştir.

"Kasımpaşalı Güllü" adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir.

Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara verdi. İki çocuğu olan sanatçı 2000’de boşanıp sahnelere yeniden döndü.

Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana, Balıkesir Bandırma, Benim Vicdanım Rahat gibi hit olmuş parçaları vardır.