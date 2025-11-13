'Arabesk'te patent krizi: Sanatçılar ve konserler tehdit altında

“Arabesk” kelimesinin geçtiği birçok marka ve isim, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tek bir kişi adına tescil edildi. Bu durum, arabesk kelimesini kullanan sanatçı ve işletmelerin engelleme ve tazminat tehditleriyle karşılaşmasına yol açtı. 2001 yılında Türkiye’yi Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil eden Sedat Yüce de bu mağdurlardan biri oldu. Yüce, Aralık ayında Ankara ve İstanbul’da gerçekleştireceği “Senfonik Arabesk” konserlerinin tanıtımını bu nedenle yapamadığını ve Instagram hesabının kapatıldığını açıkladı.

Engellemeler ve tazminat tehditleri

‘Arabesk’, ‘Arabesk Gecesi’, ‘Arabesk Gazinosu’, ‘Arabesk Kraliçesi’, ‘%100 arabesk’ gibi içinde arabesk geçen çok sayıda ismin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Gülseren Gül adına tescil edildiği, bazı isimlerin ise hala değerlendirme aşamasında olduğu ortaya çıktı. Nefes'ten Haşim Kılıç'ın haberine göre konser tanıtımlarında arabesk ifadesini kullanan sanatçılar ve mekanlar, ismin bir şahsa tescil edilmesi nedeniyle son günlerde engellemeler ve tazminat tehditleriyle karşı karşıya kaldı. Arabesk ifadesini kullanan mekanlar ve sanatçıların sosyal medya hesapları kapatıldı, avukatlar aracılığıyla tazminat ödeme tehdidi yapıldı.

"Tek bir kişiye tescil edilemez"

2001 Eurovision temsilcisi Sedat Yüce, “Senfonik Arabesk” konserinin, arabesk ismini tescil eden kişi tarafından engellenmeye çalışıldığını açıkladı. Sosyal medya paylaşımı nedeniyle Instagram hesabı kapatılan Yüce, “arabesk”in bir kültür ve müzik türü olduğunu, tek bir kişiye tescil edilemeyeceğini vurguladı.

Konserlerin iptali

Sedat Yüce, “arabesk” kelimesini kullanan sanatçılar, organizatörler ve mekanların dava tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Yüce, Türkiye genelinde birçok Instagram hesabının kapatıldığını ve konserlerin iptal edilmeye çalışıldığını söyledi. Aralık ayında Ankara ve İzmir’de planladığı “Senfonik Arabesk” konserlerinin tanıtımını bile yapamadığını vurgulayan Yüce, sorunun artık yalnızca kendisiyle sınırlı olmadığını, tüm sanatçı ve mekanları ilgilendirdiğini ifade etti.

"Yüzlerce çalışan mağdur olacak"

Hiçbir müzik türünün ve sanat teriminin bir kişinin tekeline verilemeyeceğini belirten Sedat Yüce, bu durumun sanatın doğasına aykırı olduğunu söyledi. Bu durumun devam etmesi halinde onlarca müzisyen, teknisyen, sahne emekçisi ve yüzlerce çalışanın mağdur olacağını aktaran Yüce, şunları söyledi:

"Gerekli düzenlemeler yapılmalı"

Tüm sanatçılar, müzisyenler, mekan sahipleri ve organizatörler olarak birlikte hareket edip buna dur demeliyiz. Çünkü bu konu hepimizin geleceğini ve ekmeğini ilgilendiriyor. Türk Patent Kurumu’na, kültürümüzün bir parçası olan müzik terimlerinin her isteyene ve özellikle kötü niyetli kişilere tescil edilmemesi için gerekli düzenlemelerin yapılması çağrısında bulunuyorum.