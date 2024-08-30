  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Aracılara kızdı, kamyon dolusu ejder meyvesini bedava dağıttı: Pazarda tanesi 5 Euro...
Takip Et

Aracılara kızdı, kamyon dolusu ejder meyvesini bedava dağıttı: Pazarda tanesi 5 Euro...

Antalya'da aracıların verdiği fiyata kızan Kamil Arıkan, kamyonet dolusu ejder meyvesini vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Arıkan, "Pazarda tanesi 5 Euro'ya kadar satılırken, üreticiden kilosunu 40-50 liraya almaya çalışıyorlar. Bu fiyattan onlara vermektense bedava vatandaşa dağıtırım." dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aracılara kızdı, kamyon dolusu ejder meyvesini bedava dağıttı: Pazarda tanesi 5 Euro...
Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ejder Meyvesi yetiştiren üreticiler, toptancı ve aracıların verdikleri fiyat nedeniyle zor günler geçiriyor. Manavgat Gündoğdu Mahallesinde Ejder Üreticiliği yapan Kamil Arıkan isimli vatandaş, 2 bin adet Ejder Meyvesini vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Ejder Meyvesinin gece-gündüz demeksizin emek istediğine dikkat çeken Kamil Arıkan, “Ben bu meyveleri geçen hafta topladım. Alıcı gelip benden 30 liraya almak istedi. Bir haftadır bekletiyorum. 30 liranın üzerinde fiyat vermediler. Ben de üretici kazanmayacaksa kimse kazanmasın diyerek bedavaya vatandaşlara dağıtma kararı aldım.” dedi.

Aracı ve toptancıların ejder meyvesini üreticiden 40-50 liraya aldığını, pazarda ve marketlerde en düşük 150-200 liraya satıldığını belirten Arıkan, “Vatandaşlarımıza helal olsun, afiyetle yesinler.” dedi.

Ejder üreticileri adına konuşan Yeniköy mahallesinden Ali Yılmaz, “Bugün burada üretici arkadaşlarımızla birlikte kanayan yaramızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Konuya bir örnekle başlamak istiyorum. Ülkemizde yakın zamana kadar araba üretilmediği için yabancıların ürettiği arabaları alıyorduk. Geçen yıldan itibaren kendi ürettiğimiz aracımızı kullanmaya başladık. Gurur duyduk, mutlu olduk. Birçok arkadaşımız kullandığı Avrupa arabaları satıp yerli araba aldı. Ejder Meyvesi dünyada sadece Uzak Doğu'da yetişiyor. Ülkemizde 5 yıldır örtü altında ejder meyvesi üretilmeye başladı. Şu an ülkemizde bin dönümüm üzerinde üretim yapılmaktadır. Ürününü ihracatı ve pazarlaması konusunda hiçbir destek görmüyoruz. Ürünümüzü bizden 50 liraya almak istiyorlar. 50 liraya alırken de yurtdışına aynı fiyata, 150 liraya alırken de aynı fiyata satıyorlar. Üretici arkadaşlarımız bu seraları yapabilmek için milyonlarca lira kredi borcunun altına girdiler. Gece gündüz demeksizin ürün alabilmek için emek harcıyor. Üreticimiz yetiştirdiği üründen elde ettiği gelirle kredisini karşılayamaz duruma geldi. Biz üretiyoruz, sadece satış ve pazarlama konusunda destek istiyoruz.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, kamyonetle getirilen Ejder Meyvesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. 2 bin civarındaki Ejder meyvesi vatandaşların yanı sıra yoldan geçen turistlerin yoğun ilgisiyle kısa sürede tükendi.

 

Hayvancıların çoban isyanı: Türk kalmadı, Afgan mum tutturuyor, devlet yardımcı olsa et bedava olurHayvancıların çoban isyanı: Türk kalmadı, Afgan mum tutturuyor, devlet yardımcı olsa et bedava olurEkonomi
1161 yolcusu ve 780 personeli var: Lüks yolcu gemisi Marmaris'te1161 yolcusu ve 780 personeli var: Lüks yolcu gemisi Marmaris'teEkonomi

 

 

 

Gündem
Reha Muhtar, yeniden entübe edildi
Reha Muhtar, yeniden entübe edildi
Bakan Fidan'dan, Rusya-Ukrayna savaşı için kritik uyarı! Nükleere dönebilir
Bakan Fidan'dan, Rusya-Ukrayna savaşı için kritik uyarı! Nükleere dönebilir
İstanbul'da metroda satış yapan çocuğu döven kişi tutuklandı
İstanbul'da metroda satış yapan çocuğu döven kişi tutuklandı
Engin Altan Düzyatan, BM'de Türkiye'yi temsil edecek
Engin Altan Düzyatan, BM'de Türkiye'yi temsil edecek
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden Dilruba Kayserilioğlu'nun tahliyesine ilişkin açıklama
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden Dilruba'nın tahliyesine ilişkin açıklama
İstanbul’da teleferik seferleri durduruldu
İstanbul’da teleferik seferleri durduruldu