Araçlara alkol kilidi geliyor: Teknik şartları belli oldu

Motorlu araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sisteminin tip onayına ilişkin idari şartlar belirlendi. Yapılan düzenlemeyle amaç, sürücülerin alkollü araç kullanmasının önüne geçmek...

Konuyla ilgili Türkiye Gazetesi'ne konuşan uluslararası yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe, “Alkol kilidi, sürücünün kontağı çalıştırmadan önce araç içi alkolmetreye üflemesini gerektiren ve alkollü araç kullanımını önlemek için tasarlanmış bir sistem. Farklı seviye ve sınırlara göre ayarlanabilecek teknolojiye sahip” dedi.

AB’de yıllardır uygulanıyor

Bu düzenlemenin AB regülasyonlarına uyum çerçevesinde yapıldığına dikkat çeken İntepe, “Bu düzenleme, Türkiye’de 2025 itibarıyla karşımıza geliyor ama ülke ülke baktığımızda 2010’lu yıllarda AB’de hayata geçmiş. AB’de bütün trafik ölümlerinin yüzde 25’inin sebebinin ‘alkol’ olduğunu biliyoruz. AB’de alkol, ‘tekrarlayan suç’ olarak görülüyor. 2000’den bugüne doğru baktığınızda AB, alkollü araç kullanma oranını yüzde 65 oranında azaltma hedefi koymuş ve bunun da yüzde 95’ini başarmış” diye konuştu.

"Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma oranı daha yüksek"

Türkiye’deki kaza istatistiklerine bakıldığında alkolün ölüm sebeplerinde ilk üç arasında gelmediğini belirten İntepe, bu düzenlemenin sadece alkol kontrolü üzerinden çok büyük sonuçlar vermeyeceğini, uyuşturucu madde etkisinin de kontrol edilebileceği cihazların kullanılması gerektiğini ifade etti.

İntepe “Bugün alkolden daha ziyade trafikte uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma oranı daha yüksek” ifadelerini kullandı.

Kazaların %88,9'u sürücü kaynaklı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından geçen yıl mayıs ayında yayımlanan Kara Yolu Trafik Kaza İstatistiklerine göre; Türkiye’nin kara yolu ağında 2023 yılında toplam 1 milyon 314 bin 136 adet trafik kazası meydana geldi.

Trafik kazalarında 6 bin 548 kişi hayatını kaybederken 350 bin 855 kişi yaralandı. Türkiye’de 2023 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 281 bin 54 kusura bakıldığında kusurların yüzde 88,9’unun sürücü, yüzde 9’unun yaya, yüzde 1,1’inin taşıt, yüzde 0,6’sının yolcu ve yüzde 0,3’ünün yol kaynaklı olduğu görüldü