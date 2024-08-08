Araçların şasi numaralarını değiştirmek 'resmi belgede sahtecilik' suçu sayıldı

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, piyasaya sürmek üzere 10 aracın şasi numarasını değiştiren sanığa "resmi belgede sahtecilik" suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası ile araçlara el konulması kararını onadı.

Dairenin kararına göre, Balıkesir'de hurdacılıkla uğraşan bir kişinin hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek trafiğe dahil etmeye çalıştığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında üzerine kayıtlı 10 aracın şasi numaralarını değiştirdiği tespit edilen kişi hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan kamu davası açıldı.

Yargılamayı yapan Balıkesir 3. Asliye Ceza Mahkemesi, tanık beyanları ile araçların şasi numaralarında sahtecilik yapıldığına dair uzman bilirkişi raporları doğrultusunda, atılı suçun işlendiğinin sabit olduğunu belirledi. Sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası veren Mahkeme, ayrıca, suça konu araçların müsadere edilmesine hükmetti.

Mahkumiyet ve müsadere kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri süren sanık, yerel mahkeme kararına itiraz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Ceza Dairesi, verilen cezayı hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı.

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun yapıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ve eyleme uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği kaydedildi.