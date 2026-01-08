Araçlarına yasa dışı çakar takan sürücüye 414 bin lira ceza kesildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de yasa dışı olarak araçlarına çakar takan sürücünün ehliyetinin 90 gün süreyle geri alındığını ve 414 bin lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yasa dışı olarak iki aracına çakar takan sürücünün ehliyeti 90 gün süreyle geri alındı, iki araç da 30’ar gün süreyle trafikten men edildi. Toplam 414 bin lira idari para cezası uygulandı. Sosyal medyada yer alan çakarlı araçlarla ilgili olarak Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde çakarlı iki aracın sahibinin H.A. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şahıs hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmaktan cezai işlemler uygulandı.

2024 yılının sonunda yasa dışı çakar konusunda kanunda bir değişiklik yaparak caydırıcı cezalar getirmiştik. Son 1 yılda çakar konusunda denetimlerimizi yüzde 338 arttırmamıza rağmen yasa dışı çakar kullanımı yaklaşık yüzde 87 oranında azaldı. Caydırıcı cezalarla trafik kuralı ihlallerinin ne kadar azalabileceğini, yasa dışı çakar konusunda istatistiki verilerle tespit etmiş olduk. Yeni Trafik Kanunu Teklifimizde de caydırıcı cezalar geliyor."