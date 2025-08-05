Aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 45 kişinin tutukluluğuna devam kararı verildi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan belediye yöneticilerinin yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte İstanbul’da tutuklanan belediye başkanlarından Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutukluluk durumları değerlendirildi.

Cumhuriyet'in haberine göre 18 Nisan’da tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, soruşturmada bilirkişilerce hazırlanan dört raporda kendisi adına suçlayıcı bir tespit bulunmadığını ve doğrudan kendisine yöneltilen bir suçlama olmadığını söyledi.

Suçlama konusu yapılan ihalelerin 2020 yılında yapıldığını ancak tutuklanmasına gerekçe gösterilen görüşmelerin ve HTS kayıtlarının 2022 yılına ait olduğunu belirten Yılmaz, “Ben bu suçlamalardan beraat edeceğime eminim, 48 yıldır siyasetin içerisindeyim, sağlık sorunlarım var” dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Tekin: Dosyada tutuklamaya yeter delil yok

Soruşturma kapsamında tutuklanan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin de tutukluluk incelemeleri kapsamında ifade verdi. Tekin, “Eşim de tutuklu. Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Bir suç örgütünün üzerimize attığı iftira yüzünden tutukluyuz. Kamu kaynaklarını kendi mal varlığım gibi korudum, çok mağdur durumdayız” dedi.

Celal Tekin ise “Tutukluluk halimin devamına karar verilecekse gerekçe ve delillerinin somut olacak şekilde belirtilmesini istiyorum. Dosyada tutuklamaya yeter delil yok” ifadelerini kullandı.

45 kişinin tutukluluğuna devam kararı

45 kişinin tutukluluğunun devam etmesine karar verildi. Kararda yüklenen suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesi, delilleri karartma riski ve adli kontrolün yetersiz kalacağı belirtildi. Tutukluların bir sonraki tutukluluk incelemesi gelecek ay yapılacak.