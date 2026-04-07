Aralarında Mustafa Ceceli ve İbrahim Çelikkol'un da bulunduğu 9 ünlü Adli Tıp'a getirildi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Mustafa Ceceli, Melek Mosso, Simge Sağın'nın da yer aldığı 9 kişi saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
9 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verilmişti
İstanbul'da yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında bu sabah yeni bir operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 9 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alındı.