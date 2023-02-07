Arama kurtarma esnasında ‘güvenlik’ tehdidi

Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerde, arama kurtarma esnasında üzücü haberler de geliyor. Gazetemize gelen çok sayıda ihbar arasında, kurtarma çalışmaları sırasında yaşanan sıkıntılar da var. İş dünyasının önemli isimleri enkazda yaşanan güvenlik sorunlarına dikkat çekti.

Gelen ihbar şu yönde: “Arama kurtarma ekiplerimiz güvenlik sorunu yaşamaya başladı. Bir kurtarma faaliyeti devam ederken, başka bir enkaz altında yakınları olanlar kuvvet zoruyla ekipleri diğer bölgeye yönlendirmeye çalışıyor. Kaba kuvvet kullanılıyor. Ekipler korkmuş durumda. Enkazlara kolluk kuvveti bekliyoruz. Linç tehlikesi var.”