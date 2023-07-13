Aranan 1958 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca Türkiye genelinde yapılan "Aranan Şahıslar Uygulaması" kapsamında, 916'sı hükümlü, 1042'si yakalama emri ile aranan toplam 1958 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinin sağlanması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslar Uygulaması" yapıldı.

Denetimlerde, 2 bin 588 ikamet ve 5 bin 600 noktada uygulama yapıldı, 8 bin 158 ekip ve 28 bin 148 personel görev aldı. Uygulama kapsamında, 916'sı hükümlü, 1042'si yakalama emri ile aranan toplam 1958 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 473'ünün 2 yıla kadar, 304'ünün 5 yıla kadar, 72'sinin 10 yıla kadar, 55'inin 20 yıla kadar, 12'sinin 20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Ayrıca biri çocuk olmak üzere 7 kayıp kişi de uygulamalar sırasında bulundu.

Uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 8 fişek, kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.