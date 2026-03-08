Araştırma: Her iki kadından biri dijital şiddete maruz kalıyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kadınlara yönelik şiddet dijital alanda da büyüyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ile UN Women tarafından yayımlanan araştırmaya göre her iki kadından biri yaşamı boyunca bir tür dijital şiddete maruz kalıyor.

Araştırmada, kadınların çevrimiçi tacizle karşılaşma olasılığının erkeklere göre 27 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Genç kadınlar daha fazla hedefte

Araştırmaya göre çevrim içi yapay zekâ videolarının yüzde 90 - 95'i rızaya dayalı olmayan cinsel görüntülerden oluşuyor. Bu içeriklerin yaklaşık yüzde 90'ının kadınları hedef aldığı kaydedildi.

15 - 25 yaş arası genç kadınlar ve kız çocuklarında çevrimiçi taciz oranının yüzde 58 olduğu, yüzde 85'inin ise birden fazla türde dijital şiddete maruz kaldığı belirtildi.

"Kadın düşmanı dijital söylemler tesadüfi değil"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Dr. Ayşe Kaşıkırık, kadın düşmanı dijital söylemlerin cinsiyet eşitsizliğinin çevrimiçi yansıması olduğunu söyledi.

Kaşıkırık, özellikle siyaset, medya ve akademide aktif olan kadınların sistematik biçimde hedef alındığını belirterek, aşağılayıcı, tehdit içeren ve hedef gösteren içeriklerin açık bir hak ihlali olduğunu ifade etti.

"Sıfır tolerans" çağrısı

Kaşıkırık, dijital şiddetle mücadele için dijital etik ve hak temelli yaklaşımın öğretilmesi, mevzuatın etkin uygulanması, hızlı başvuru ve içerik kaldırma mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medya şirketlerinin de nefret söylemi ve tacize karşı daha şeffaf ve etkili denetim mekanizmaları kurması gerektiğini belirten Kaşıkırık, "Kadına yönelik şiddetin her türüne, çevrimiçi ya da çevrimdışı, sıfır tolerans" çağrısı yaptı.

