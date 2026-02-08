Araştırma: Instagram’daki “kusursuz hayat” algısı gençlerin ruh sağlığını zorluyor

Veri teknolojileri uzmanı Akan Abdula, Antalya'da katıldığı sempozyumda Instagram'daki "olmayan hayatlar"ın gençlerin ruh sağlığını bozduğunu söyledi.

Abdula, gençlerin en büyük kaygısının mental sağlıklarını korumak (yüzde 33) olduğunu, günde 8 saatten fazla sosyal medyada vakit geçirenlerde stres oranının yüzde 54'e çıktığını, gençlerin yüzde 57'sinin evliliğe ve yüzde 54'ünün çocuk sahibi olmaya mesafeli yaklaştığını ifade etti.

"Mesele sadece ‘zekâ' değil"

Yapay zekânın tek başına bir "dikey" disiplin gibi okunmasının büyük resmi kaçırmak olduğunu söyleyen Abdula, "Yapay zekâ; robotik sistemlerle birleştiğinde ve kuantum bilgisayarlar devreye girdiğinde oyun tamamen değişecek" dedi.

Abdula, "Bugün normal bir bilgisayarın aylarca uğraştığı kompleks problemleri milisaniyeler içinde çözen makineler geliyor" ifadesini kullandı.

"Anahtarı karanlıkta kaybettik ama ışıkta arıyoruz"

Türkiye gazetesinin haberine göre, Abdula, "2022 yılında dünyada yapay zekâya ilk 100 milyar dolar harcanırken, biz Google'a hâlâ ‘ChatGPT nedir?' yazıyorduk" dedi. "Altyapı trenini kaçırdık gibi görünüyor" diyen Abdula, "Bu sanayi devrimi farklı; lokomotifi kaçırmış olabiliriz ama arkaya sürekli yeni vagonlar ekleniyor: Uygulama tarafı. Orada hâlâ şansımız var" değerlendirmesini yaptı.

"Üç çocuktan bir çocuğa"

Türkiye'nin artık "geniş aile" ülkesi olmadığını söyleyen Abdula, "Geniş ailelerin oranı yüzde 12'ye düştü, yakında yüzde 5-6'lara gerileyecek. Yerini ‘mikro aileler' (anne, baba, tek çocuk) alıyor" dedi. Abdula, "2001 yılında Türkiye'de her hanede ortalama 3 çocuk vardı, 2025'te bu sayı 1'e düştü" ifadelerini kullandı. "Dünyada tek jenerasyonda iki çocuğunu kaybetmiş başka bir ülke yok. Bu sadece duygusal değil, aynı zamanda demografik bir felakettir" diye konuştu.

"Olmayan hayatlar" ve gençlerin kaygısı

Abdula, "Gençlerin en büyük kaygısı mental sağlıklarını korumak (yüzde 33)" dedi. Günde 8 saatten fazla sosyal medyada vakit geçirenlerde stres oranının yüzde 54'e çıktığını söyleyen Abdula, "Instagram'daki ‘olmayan hayatlar' gençlerin ruh sağlığını bozuyor" ifadesini kullandı.

Abdula, "Gençlerin yüzde 57'si evliliğe, yüzde 54'ü ise çocuk sahibi olmaya mesafeli yaklaşıyor, onlara göre en temel insan hakkı, online kalabilmek" sözlerini ekledi.