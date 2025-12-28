Araştırma: Sarımsak, piyasadaki ağız gargaralarından daha etkili

Yeni bir bilimsel araştırma, sarımsak özütünün ağız sağlığında "altın standart" kabul edilen kimyasal içeriklerle yarışabileceğini, üstelik antibiyotik direnci riskini de azaltabileceğini ortaya koydu.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Sharjah Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, sarımsağın bakterilerle savaşma yeteneğini inceleyen kapsamlı bir çalışma yayımladı.

Euronews'in hakemli bilimsel dergi Journal of Herbal Medicine'de yer alan sonuçlarından derlediği habere göre sarımsak özütü içeren gargaralar, diş çürümelerinin ana sorumlusu olan Mutans Streptococci bakterisini yok etmede, günümüzde kullanılan klorheksidin bazlı gargaralardan daha etkili.

Araştırmacılar, sarımsağın gücünün yoğunluğuna bağlı olduğunu keşfetti.

Yüzde 2,5'lik sarımsak solüsyonu standart gargaraların gerisinde kalırken, yüzde 3'lük konsantrasyona ulaşıldığında sarımsak, piyasadaki en güçlü kimyasal gargaraları geride bırakmayı başardı.

Neden sarımsak?

Science Alert'e göre bilim insanlarını bu arayışa iten en büyük neden, yaygın kullanılan klorheksidin maddesinin yan etkileri.

Kimyasal gargaraların uzun süreli kullanımı dişlerde lekelenmeye yol açabiliyor. Daha da önemlisi, bakterilerin bu kimyasallara maruz kaldıkça direnç geliştirmesi ve bu durumun genel antibiyotik direncini tetiklemesi ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturuyor.

Sarımsağın binlerce yıldır Roma, Mısır ve Çin gibi kadim uygarlıklarda ilaç olarak kullanılmasının sırrı, içinde bulunan alisin bileşiği. Sarımsak ezildiğinde veya doğrandığında ortaya çıkan bu madde, bakterilerin büyümesini engelliyor ve hücre stresini azaltıyor.

Yine de sarımsak kullanmanın bazı bedelleri var. Araştırmaya katılanlar sarımsak bazlı gargaraların şu yan etkilerini bildirdi: Keskin tat ve ağız kokusu ile ağızda baharatlı bir yanma hissi.

Uzmanlar, diş lekelenmesi gibi kalıcı yan etkilerin yanında bu durumun "hafif" kaldığını belirtse de insanların bunu göze alıp almayacağı hâlâ bir tartışma konusu.