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Araştırma: Türkiye'de her 3 kişiden 1'i hiçbir haber kanalına güvenmiyor

Saros Araştırma'nın Mart 2025 verilerine göre Türkiye'de katılımcıların yüzde 32'si hiçbir haber kanalına güvenmediğini belirtti. NOW TV yüzde 19,1 ile en güvenilen kanal olurken, diğer kanalların güven oranları yüzde 10'un altında kaldı

Haber Merkezi
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Araştırma: Türkiye'de her 3 kişiden 1'i hiçbir haber kanalına güvenmiyor
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Saros Araştırma tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Gündem ve Siyaset Araştırması", vatandaşların haber kaynaklarına olan güvenini ortaya koydu. Mart 2025 verilerini içeren araştırma, toplumun medyaya bakışındaki derin güvensizliği gözler önüne serdi.

Araştırmanın çarpıcı sonuçları

Hiçbir kanala güvenmiyorum: Katılımcıların yüzde 32'si yani her üç kişiden biri hiçbir haber kanalına güvenmediğini ifade etti. Bu oran, medyaya duyulan güvensizliğin ciddi boyutlarda olduğunu gösteriyor.

En güvenilen kanal NOW TV: yüzde 19,1 ile NOW TV en çok güvenilen haber kanalı oldu. Araştırmada, bu sonucun kanalın muhalif kimliğiyle ilişkili olabileceği belirtildi.

Diğer kanalların performansı:

Sözcü TV (yüzde 6,7)
Haber Türk (yüzde 5,3)
NTV ve TRT Haber (yüzde 4,9)
Halk TV (yüzde 4,4)
CNN Türk (yüzde 3,6)
Diğer kanalların tamamı yüzde 3'ün altında kaldı.

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