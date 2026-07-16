Araştırma: Türkiye'de kahve tüketiminin yüzde 70’i artık evlerde gerçekleşiyor

Versuni'nin yaptığı yeni araştırmaya göre Türkiye'de kahve tüketiminin yüzde 70'i artık evlerde gerçekleşirken evlerin yüzde 53'ünde geleneksel Türk kahvesi yapılıyor.

Versuni, Türkiye'deki kahve tüketim alışkanlıklarına yönelik yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, Türk tüketicisi kahveyi yalnızca bir ihtiyaç olarak ele almanın ötesinde; duygu durumuna, günün saatine ve sosyal ortama göre şekillenen kişiselleştirilmiş bir deneyim olarak görüyor.

"Doğu tipi kahve kültürü içerisinde yer alıyor"

Tüketicilerin kahve tercihlerini belirleyen en önemli unsur tat ve aroma olurken, lezzet beklentisi kahve deneyiminin merkezinde yer alıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Versuni’nin tüketici içgörüleri, Türkiye’nin kahveyle kurduğu bağın dünyadaki diğer pazarlardan önemli ölçüde ayrıştığını gösteriyor. Batı pazarlarında kahve çoğunlukla güne başlama fonksiyonu taşırken; Türkiye, kahvenin gün boyuna yayıldığı ve güçlü sosyal anlamlar içerdiği 'Doğu tipi kahve kültürü' içerisinde yer alıyor.

Araştırmaya göre Türk tüketicilerinin yüzde 72’si kahveyi belirli duygu ve çağrışımlarla ilişkilendiriyor (küresel ortalama yüzde 61). Dahası, Türklerin yüzde 80’i 'iyi kahve ikram etmenin misafiri özel hissettirdiğini' belirtirken, yüzde 55’i kahveyi günün yorgunluğunu atma anıyla eşleştiriyor.

Evlerin yüzde 53'ünde Türk kahvesi hazırlanıyor

Türkiye’deki evlerde artık tek bir kahvenin ötesinde, geniş bir yelpaze tüketiliyor. Evlerin yüzde 53’ünde geleneksel Türk kahvesi pişerken; aynı evlerde yüzde 40 oranında latte, yüzde 33 oranında filtre kahve ve yüzde 31 oranında soğuk kahve hazırlanıyor. Bu tablo, geleneksel kahve kültürünün silinmediğini, aksine yeni nesil kahve alışkanlıklarıyla zenginleşerek katmanlandığını gösteriyor.

Değişen yaşam alışkanlıkları ve artan teknolojik imkanlar, evleri birer deneyim merkezine dönüştürdü. Türkiye’de kahve tüketiminin yaklaşık yüzde 70’inin evde gerçekleşmesi, bu değişimin en net göstergesi.

Bugünün tüketicisi evinde kahve hazırlarken standartlarla yetinmiyor. Verilere göre tüketicilerin yüzde 61’i evde hazırladığı kahvenin dışarıdaki kafeler kadar kaliteli olmasını bekliyor.

Yüzde 69’u kahvede lezzeti önceliklendirirken, yüzde 55’i aynı anda hız beklentisini de koruyor. Tüketicilerin yüzde 52’sinin kahve tercihini ruh haline göre değiştirmesi ise evdeki kahve makinelerinin artık çok daha esnek, akıllı ve zengin bir menü sunması gerektiğini ortaya koyuyor."