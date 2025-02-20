Araştırma: Türkiye'deki gençlerin yüzde 61’nin ana gelir kaynağı ailesi

Artıbir Araştırma Şirketi tarafından yapılan “Türkiye Gençlik Araştırması”, dikkat çekici sonuçlarıyla dikkat çekti.

2-12 Şubat tarihleri arasında telefon anketi yöntemiyle 2 bin 4 kişiyle yapılan araştırma, gençlerin büyük çoğunluğunun ekonomik özgürlüğe sahip olmadığını ve ailelerine bağımlı şekilde yaşamlarını sürdürdüğünü ortaya koydu.

Gençlerin yüzde 21’i işsiz veya iş arıyor

Araştırmaya göre gençlerin yüzde 21’i işsiz veya iş arıyor. Yarı zamanlı çalışanların oranı ise yüzde 15. Katılımcıların yüzde 40’ının da sosyal güvencesi bulunmuyor.

Gençlerin yüzde 61'nin gelir kaynağı ailesi

Gençlerin yüzde 61’i harcamalarını ailesinden aldığı destekle karşılıyor. Yüzde 32’si düzenli tam zamanlı bir işte çalışırken, yüzde 10’u yarı zamanlı işlerden gelir elde ediyor. Bursla geçinenlerin oranı yüzde 4, düzensiz işlerde çalışanlar ise yüzde 3 oranında.

Aylık eline geçen paraya bakıldığında gençlerin yüzde 74’ü 10 bin TL’nin altında bir gelirle hayatını sürdürüyor. Kalanları ise şöyle:

Yüzde 7 – 5000 TL ve altı

Yüzde 12 – 5001-7500 TL

Yüzde 19 – 7501-10000 TL

Yüzde 21 – 10000-12500 TL

Yüzde 15 – 12500-20000 TL

Yüzde 17 – 20001 TL ve üstü

Gençler, harcamalarının yüzde 15’ini kitap, dergi veya gazeteye ayırıyor

Gençlerin sık kullandığı sosyal medya platformları şöyle:

Instagram (yüzde 79)

YouTube (yüzde 48)

Twitter/X (yüzde 39)

TikTok (yüzde 27)

Facebook (yüzde 22)

Gençler günde kaç saat sosyal medyada vakit geçiriyor?

Gençlerin yüzde 62’si günde beş saatten fazla sosyal medyada vakit geçiriyor. Kitap okuma oranı yalnızca yüzde 12. Müzik enstrümanı çalan gençlerin oranı da aynı seviyede. Gençler, harcamalarının yalnızca yüzde 15’ini kitap, dergi veya gazeteye ayırıyor.

En çok vakit geçirilen aktiviteler şöyle:

Netflix, BluTV vb. platformlardan dizi/film izleme (yüzde 45)

Arkadaşlarla buluşup sohbet etme (yüzde 44)

YouTube'dan video izleme (yüzde 43)

İnternette veya televizyonda oyun oynama (yüzde 38)

Alışveriş merkezlerinde gezme (yüzde 36)

Sosyal medyada vakit geçirme (yüzde 35)

Spor yapma (yüzde 21)

Kitap okuma (12 yüzde )

"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?"

Gençler arasında siyasete ilgi düşük olsa da CHP en çok desteklenen parti olarak öne çıkıyor. "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

CHP: yüzde 41

AKP: yüzde 29

Kararsız: yüzde 9

Zafer Partisi: yüzde 5

DEM Parti: yüzde 4

MHP: yüzde 4

Gençlerin Cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri isimler arasında Ekrem İmamoğlu (yüzde 33) ve Mansur Yavaş (yüzde 29) ilk iki sırada, Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 27 ile üçüncü sırada geliyor.

Katılımcılara yöneltilen “Sizce erken seçim yapılmalı mı?” sorusuna gençlerin yüzde 68’i “Evet” yanıtını verirken, yüzde 24’ü “Hayır” dedi.

Gençlerin yüzde 56’sı yurt dışında yaşamak istiyor

Araştırmaya göre, gençlerin yüzde 72’si hayat şartlarının iyileşmesi için ekonomik sorunların çözülmesi gerektiğini düşünüyor. Diğer önemli sorunlar arasında torpil (yüzde 65), işsizlik (yüzde 62), göç (yüzde 54) ve adalet (yüzde 52) yer alıyor.

Ayrıca gençlerin yüzde 56’sı yurt dışında kalıcı olarak yaşamak istiyor. Yüzde 45’i, beş yıl önceki hayat koşullarının bugünkünden daha iyi olduğunu söylüyor.

Gençlerin yüzde yüzde 54'ü Afganlarla komşu olmak istemiyor

Gençlerin kimlerle komşu olmak istemediğine verilen yanıtlar şöyle:

Afganlar (yüzde 54)

Suriyeliler (yüzde 36)

Araplar (yüzde 23)

Romanlar (yüzde 15)

Eşcinseller (yüzde 13)

Dinsizler (yüzde 11)

Gayrimüslimler (yüzde 8)

Kürtler (yüzde 4)

Gençlerin yüzde 60’ı gelecekten umutlu değil

Araştırma, gençlerin büyük çoğunluğunun kendini yalnız ve mutsuz hissettiğini gösteriyor. Yüzde 60’ı gelecekten umutlu değil, yüzde 58’i siyasette gençlere daha çok yer verilmesi gerektiğini düşünüyor.

Gençlerin yüzde 62’si, hayallerini gerçekleştirmek için en çok iyi bir işe sahip olmanın gerektiğini düşünüyor.