Arazide kazı yaparken bulunmuştu! Patlamamış top mermisi imha edildi
Arazide kepçeyle kazı yapan bir vatandaş patlamamış top mermisi buldu. Patlayıcı Madde İmha Timi Bursa'nın İnegöl ilçesine gelerek top mermisini kontrollü bir şekilde imha etti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bursa'nın İnegöl ilçesinin Kırsal Olukman Mahallesi'ndeki bir arazide kepçeyle kazı yapan Fazıl Seçkin, patlamamış top mermisi buldu.
Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine Patlayıcı Madde İmha Timi bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı.
Ekipler, eski mühimmatı kontrollü şekilde imha etti.
Gündem