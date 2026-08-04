Ardahan Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, YENİ Parti'ye geçti

Cumhuriyet Halk Partili Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, belediye meclis üyeleriyle birlikte CHP'den ayrılıp YENİ Parti'ye geçtiklerini duyurdu. Başkan Demirci, siyasi yolculuğuna ve Posof’a hizmet mücadelesine bundan böyle Yeni Parti çatısı altında devam edeceğini açıkladı.

Siyasi hayatında önemli bir dönüm noktasından geçtiğini ifade eden Demirci, "Bugün, siyasi hayatımın en önemli dönüm noktalarından birini kamuoyuyla paylaşıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birlikte çalıştığım, omuz-omuza mücadele ettiğim tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte edindiğim dostlukları ve verilen emekleri her zaman saygıyla anacağım. Ancak inandığım değerler, birlikte yürüdüğümüz siyasi anlayış ve milletimize daha güçlü hizmet etme hedefi doğrultusunda; şahsım ve birlikte görev yaptığım encümen üyesi arkadaşımla Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek mücadelemizi YENİ Parti çatısı altında sürdürme kararı aldık.

Bu karar ne bir kırgınlığın ne de kişisel hesapların sonucudur. Bu karar; vicdanımızın, ilkelerimizin ve milletimize olan hizmet sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tek önceliğimiz; hemşerilerimize ve aziz milletimize en iyi şekilde hizmet etmek olacaktır. Çıktığımız bu yeni yolun ülkemize, milletimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Destekleri ve dualarıyla her zaman yanımızda olan tüm Posof'lu hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum" dedi.