Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli tayt giydiği için mi görevden alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı. Çiçekli’den boşalan koltuğa ise Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.

Festivaldeki görüntüler gündem oldu

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, bisiklet sürerken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerinin ardından kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Konu daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na da taşınmış, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp kürsüden Vali Çiçekli’nin fotoğrafını göstererek sert eleştirilerde bulunmuştu.

Alp, konuşmasında “Önünde arkasında dört koruma. Vatandaşın içerisinde taytla geziyor. Böyle vali olmaz. İçişleri Bakanı’na sesleniyorum; ya bu valileri alın ya da bunlara asma yaprağı gönderin” ifadelerini kullanmıştı.

Tayt giydiği için görevden alındı iddiası

Vali Çiçekli’nin, festivalde giydiği tayt sonrası yaşanan tartışmaların ardından görevden alınması dikkat çekti. Çiçekli’nin, o görüntüler nedeniyle görevden aldığı öne sürülüyor.

Çiçekli: 'Bisiklet kıyafeti, tayt değil'

BirGün'e konuşan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, giydiği kıyafetin bir bisiklet kıyafeti olduğunu, tayt olmadığını söyledi.

Çiçekli, "Ben sporun değişik branşlarını profesyonele yakın yapan birisiyim. Hatta neredeyse profesyonelim. Yelken, kürek sporcusuyum. Bisiklet sporcusuyum. Profesyonel düzeyde yapmak için elimden geleni yapıyorum. Üzerimdeki kıyafet de sabahları spor yapmakta kullandığım, spor yaparken giydiğim bir spor kıyafetidir. Onun dışında normal mesaimizde, hafta içinde zaten bu kıyafetle dolaşmıyoruz. Dolaşmayız. Hafta sonu, çok erken saatlerde bu sporu yaparız. Bu açıkça görülecektir. Sporu spor kıyafetiyle yapıyoruz yani" dedi.

"Pedallamaya devam"

Çiçekli, "Bundan sonra ne yapacaksınız? Mevcutta bir göreviniz var mı?" sorusuna ise "Pedal çevirmeye devam" yanıtını verdi.

Çiçekli, "Ben sporu laf olsun, görüntü olsun, imaj olsun diye yapan birisi değilim. İstanbul'da kürek çektim, Marmara'da, Ege'de yelken yaptım, Ankara'da Karaburun'da bisiklet sürdüm. Bundan sonra ne yapacağım, daha çok spor yapacağım" ifadelerini kullandı.

"Büyüklerimizin takdiri"

Görevden alındığını kararname ile öğrendiğini belirten Çiçekli, "Bu karar büyüklerimizin takdiri. Takdir buyurdular. Devletimiz, milletimiz var olsun" ifadelerini kullandı.