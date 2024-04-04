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Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim tekrarlanacak

Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim tekrarlanacak. Alınan karar sonrası halk, 2 Haziran'da yeniden sandık başına gidecek.

Haber Merkezi
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Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim tekrarlanacak
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Ardahan il merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından AKP, seçim sonuçlarına itiraz etti.

Yapılan itiraz sonucunda seçimin tekrarlannmasına karar verildi. Alınan seçim tekrarı kararının ardından halk, 2 Haziran'da sandık başına gidecek.

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