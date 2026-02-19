  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ardahan'da gümrük kapısı yolu kar nedeniyle tır geçişine kapatıldı
Takip Et

Ardahan'da gümrük kapısı yolu kar nedeniyle tır geçişine kapatıldı

Ardahan'da, Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ardahan'da gümrük kapısı yolu kar nedeniyle tır geçişine kapatıldı
Arşiv
Takip Et

Kentin yüksek noktalarında etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımı zaman zaman aksatıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar mevkisi, tırların geçişine kapatıldı.

Ekipler, kar ve tipinin etkili olduğu noktalarda karla mücadele çalışması başlattı.

Bankalardan faizsiz kredi kampanyası: Hangi banka ne kadar sıfır faizli kredi veriyor? İşte rakamlarBankalardan faizsiz kredi kampanyası: Hangi banka ne kadar sıfır faizli kredi veriyor? İşte rakamlarEkonomi
Ticaret Bakanlığı: 48 bin firma denetlendi, 506 milyon TL ceza uygulandıTicaret Bakanlığı: 48 bin firma denetlendi, 506 milyon TL ceza uygulandıEkonomi
Akaryakıta zam gelecek mi? İşte 19 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam gelecek mi? İşte 19 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Casperlar çetesinin köstebekleri ifşa oldu: 9'u polis 17 şüpheli hakkında gözaltı kararıCasperlar çetesinin köstebekleri ifşa oldu: 9'u polis 17 şüpheli hakkında gözaltı kararıGündem

 