  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ardahan'da gümrük kapısı yolu zincirsiz tır geçişine kapatıldı
Takip Et

Ardahan'da gümrük kapısı yolu zincirsiz tır geçişine kapatıldı

Ardahan'da, Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda kar ve tipi nedeniyle zincirsiz tırların geçişine izin verilmiyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ardahan'da gümrük kapısı yolu zincirsiz tır geçişine kapatıldı
Arşiv
Takip Et

Kentin yüksek noktalarında etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımı aksatıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar mevkisi, zincirsiz tırların geçişine kapatıldı.

Ekipler, kar ve tipinin etkili olduğu yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Kayseri-Develi kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldıKayseri-Develi kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldıGündem
2026 Şubat sıfır otomobil kampanyaları: Hangi markada ne kadar indirim var? İşte güncel liste...2026 Şubat sıfır otomobil kampanyaları: Hangi markada ne kadar indirim var? İşte güncel liste...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 13 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 13 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bahis sitelerine sıkı denetim: Promosyon yasaklandı, reklam kuralları değiştiBahis sitelerine sıkı denetim: Promosyon yasaklandı, reklam kuralları değiştiEkonomi

 