  1. Ekonomim
  2. Gündem
  Ardahan'da kar nedeniyle üç buçuk aydır kapalı olan yol açılıyor
Takip Et

Kar nedeniyle üç buçuk aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolu ekiplerce ulaşıma açılıyor.

Haber Merkezi
AA
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ardahan'da kar nedeniyle üç buçuk aydır kapalı olan yol açılıyor
Takip Et

Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için Bülbülan Geçidi bölgesinde karla mücadele çalışması başlatıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle yolun Bağdeşen köyü mevkisindeki 2 bin 581 rakımlı bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

Yer yer bir metreyi aşan kar kalınlığında çalışma yürüten ekipler, 7 Aralık 2025'te kapanan yolu 5 gün içinde ulaşıma açmayı planlıyor.

