Ardahan’ın oyu İzmir oyunun 3,5 katına bedel

HÜSEYİN GÖKÇE

Türkiye 14 Mayıs’ta önemli bir seçime hazırlanıyor. Seçimde yurt dışı seçmenler hariç Türkiye’de seçme yeterliliğine sahip kişi sayısı 60 milyon 408 bin. Seçmenlerin tamamı oy kullandığı varsayımıyla 1 milletvekili seçilmesi için 100 bin 808 oy gerekiyor. Seçmen sayısı 2018 seçimine göre yüzde 6,07 artarken, depremin vurduğu 11 ildeki seçmen sayısında artış oranı yüzde 4,65’te kaldı.

Depremin en çok etkilediği illerden Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay yanı sıra Elazığ’da da seçmen sayısı azaldı. Seçmen sayısındaki en yüksek oranlı artış yüzde 13,24 ile Şırnak’ta, en büyük düşüş ise yüzde 21 ile Gümüşhane’de oldu.

14 Mayıs seçimlerinde oy verme hakkında sahip 64 milyon 113 bin 941 seçmen bulunuyor. Yurt içindeki seçmen sayısı 60 milyon 408 bin. Yurt dışı seçmen hariç Türkiye’de kullanılan oylarla 1 milletvekili seçmek için ortalama 100 bin 808 oy gerekiyor. Ancak bu sayı illere göre farklılık gösteriyor. Milletvekili çıkarabilmek için en düşük oy sayısı 34 bin 13 ile Ardahan’da, bunu 48 bin 365 ile Kilis takip ediyor. 1 vekil için en çok oya ihtiyaç duyulan il ise 122 bin 271 ile İzmir, bunu 118 bin 81 ile Ankara, 115 bin 724 ile İstanbul izledi.

Tunceli ve Bayburt 1’er vekil çıkaracak

Türkiye’de birçok istatistikte olduğu gibi seçmen sayısı ve çıkaracağı milletvekili sayısında İstanbul ön sırada yer alıyor. İstanbul toplam 98 milletvekili çıkaracak. Son yapılan nüfus sayımına göre milletvekili sayıları azaltılan Tunceli ve Bayburt 28’inci dönemde TBMM’de sadece 1’er milletvekili ile temsil edilecekler. Aralarında Kilis, Bartın, Ardahan, Bilecik’in yer aldığı 10 ile ise 2 milletvekili çıkaracak.

Deprem bölgesindeki 85 vekilin 47’si AK Parti’den

6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinin etkilediği 11 ilde seçmen sayısındaki artış oranı Türkiye genelindeki artış oranının yüzde 23 altında kaldı. Türkiye seçmen sayısı ortalama yüzde 6,07 artarken, deprem bölgesinde seçmen sayısındaki artış yüzde 4,65’te kaldı.

Deprem illerinden Kilis’te seçmen sayısı yüzde 5,84 azalırken, bu oran Adıyaman’da yüzde 1,61, Kahramanmaraş’ta yüzde 0,77, Hatay’da yüzde 0,54 ve Elazığ’da yüzde 0,27 oldu. Buna karşılık seçmen sayısı Şanlıurfa’da yüzde 10,91, Osmaniye’de yüzde 10,78, Gaziantep’te 10,52 arttı.

Deprem bölgesindeki 11 il bu seçimde 96 milletvekili çıkaracak. Ancak 27’nci dönemde hayatını kaybedenler ve milletvekillikleri düşürülenler sebebiyle şu an bu bölge TBMM’de 85 milletvekili ile temsil ediliyor. Bunların yaklaşık yarısına karşılık gelen 47’si AK Partili. Bölgede CHP’nin 16, MHP’nin 9, HDP’nin 8, İyi Parti’nin 3, TİP ve DBP’nin de 1’er milletvekili bulunuyor.

KUZEY AVRUPA’DA SANDIKLAR BU HAFTA KURULUYOR

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de, Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için hazırlıklar tamamlandı, seçmenler bugün oy kullanmaya başlıyor. Türkiye’nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar, seçimlerin ilk turu için Finlandiya’daki oy kullanma işlemlerinin 7 Mayıs akşamı sona ereceğine dikkati çekerek, “Finlandiya’daki seçmen vatandaşlarımızı 1-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullanmak üzere bekliyoruz” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Finlandiya’da toplam 6 bin 791 seçmen bulunuyor. YSK’nin açıklamasına göre, İsveç, Norveç, Danimarka, Litvanya ve Estonya’da da sandıklar kurulacak. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda yurt dışı seçmenler 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy kullanabilecek.

Gümrük kapılarındaki oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00’de başlayacak ve 28 Mayıs Pazar günü Türkiye saatiyle saat 17.00’ye kadar devam edecek. ABD ve Kanada’da da seçmenler 7 Mayıs’a kadar oy kullanabilecek. ABD’de Washington Büyükelçiliğinin yanı sıra New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve Houston Başkonsolosluklarında oy verme işlemleri sürüyor. Kanada’da ise Ottawa’daki Türkiye Büyükelçiliği ile Toronto, Montreal ve Vancouver kentlerindeki Türkiye Başkonsolosluklarında oy kullanılıyor. ABD genelinde 134 bin 246 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci tura kalması halinde belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs’ta sandıklar kurulacak. Almanya’da Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Münster, Köln, Essen, Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart, Mainz, Münih ve Nürnberg’de 27 Nisan’da başlayan oy verme işlemi, 9 Mayıs saat 21.00’e kadar devam edecek. Aachen, Bremen, Regensburg ve Kassel kentlerinde ise oy kullanma işlemi yerel saatle 09.00’dan itibaren oy kullandı. Seçmenler, Aachen, Bremen, Regensburg’da 1 Mayıs’a, Kassel’de de 29 Nisan’da başlayan oy verme işlemi 9 Mayıs’a kadar oy verebilecek.

3 milyon civarında Türk vatandaşının yaşadığı Almanya’da 1,5 milyon Türk seçmen bulunuyor. Almanya, yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu ülke konumunda. Kayıtlı 127 bin 281 seçmenin bulunduğu İngiltere’de ise 4 kentte oy kullanılıyor. 29 Nisan’da başlayan oy verme işlemi Londra, Manchester ve Edinburgh’taki seçmenler 7 Mayıs’a kadaroy kullanabilecek. Leicester’de ise oy verme işlemi bugün saat 18.00’de sona erecek. İngiltere’de 200’ü Londra’da olmak üzere, toplam 242 sandık kuruldu.