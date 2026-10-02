Arif Ahmet Denizolgun dosyasında yeni gelişme: 6 kişi hakkında kamu davası açıldı

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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki ölümüne ilişkin dosyada adli süreç devam ediyor.

Soruşturma kapsamında daha önce ifadesine başvurulan doktor Nurettin Demirkol’un beyanları ile olay günü yapılan ihbar kayıtları arasında çelişkiler bulunduğu tespit edilmişti.

Doktorun beyanları mercek altına alınmıştı

Demirkol’un ifadesinde Denizolgun’un özel doktoru olmadığını ve sağlık ile kolluk ekiplerini kimin aradığını bilmediğini söylediği aktarılmıştı.

Ancak olay gününe ait 155 kayıtlarında arayan kişinin kendisini “Doktor Nurettin Demirkol” olarak tanıttığı ve Denizolgun’un ölümünü “şüpheli, beklenmedik ani bir ölüm” şeklinde bildirdiği belirlenmişti.

Bu çelişkiler üzerine Demirkol hakkında yalan tanıklık kapsamında işlem yapılmış ve daha önce tutuklama kararı verilmişti.

Altı kişi hakkında kamu davası

Dosyadaki son gelişmeyle birlikte, Demirkol’un da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi hakkında kamu davası açıldığı bildirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 2 Ekim 2026 tarihinde, Denizolgun’un özel doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık, Adli Tıp Kurumu görevlileri İ.Ç., Ç.K. ve S.Ç. hakkında belgede sahtecilik, Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş ile oğlu Hilmi Tuna Kuriş hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan kamu davası açtı.