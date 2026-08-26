Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un 'şüpheli' ölümü: Alihan Kuriş'e 'kasten öldürme' suçundan soruşturma

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Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma devam ederken eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili dosya yeniden açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, otopsi görüntülerinin yeniden incelenmesi sonucu hazırlanan bilirkişi raporunda ölümün "şüpheli" olarak değerlendirilmesi üzerine Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkındaki soruşturmanın "kasten öldürme" suçu kapsamında sürdüğünü açıkladı.

Başsavcılığın açıklamasına göre Denizolgun’a ait otopsi video kayıtları yeniden değerlendirildi. 25 Ağustos 2026 tarihli bilirkişi raporunda ölümün şüpheli bulunması üzerine soruşturmanın kapsamı genişletildi.

2016’da hazırlanan ve ölüm nedenini “beyin kanamasına bağlı doğal ölüm” olarak değerlendiren rapor da yeniden incelemeye alındı. Söz konusu raporda imzası bulunan doktorlarla ilgili süreç de soruşturma dosyasına dahil edildi.

Başsavcılık'tan açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Bürosunca, Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'daki vefatına ilişkin iddialar üzerine tahkikata başlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müteveffanın otopsisine ilişkin video kaydı üzerinden alınan, 25 Ağustos tarihli Adli Tıp Kurumu uzmanı bilirkişi raporundaki 'şüpheli ölüm' tespiti karşısında, şikayet edilen Alihan Kuriş ve şüpheliler hakkında ilk etapta 'adam öldürme' suçundan, 17 Ekim 2016 tarihli, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin 'Beyin Kanaması Nedeniyle Doğal Ölüm' raporu altında imzası bulunan doktorlar ile Cumhuriyet Başsavcılığının otopsi video kaydının gönderilmesi yönündeki talep yazılarına, özü itibariyle 'Böyle bir kayıt yoktur.' şeklinde cevap veren ancak 18 Ağustos tarihinde 'Kayıt vardır.' diyerek, gönderen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında ilk etapta 'resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturmaya devam edilmektedir."

Fethi kabir işlemi, Adli Tıp Kurumu ile yapılan yazışma, ölüm olayına ilk el koyan Riva Polis Merkezi'yle yapılan yazışma, HTS kayıtları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan yazışma neticesi ve Sulh Hukuk Mahkemesindeki tereke dosyasına yazılan müzekkere cevabı, devam eden beyan işlemleri ile toplanacak diğer delillere göre soruşturma işlemlerinin hassasiyetle ve genişletilerek yürütüleceği kaydedildi.

BASIN AÇIKLAMASI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 07/09/2016 tarihindeki vefatına ilişkin iddialar üzerine başlatılan tahkikatta;



Müteveffanın otopsisine ilişkin video kaydı üzerinden alınan 25/08/2026… — Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı (@BakirkoyCBS) August 26, 2026

Ne olmuştu?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından 18 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Eylül 2016'da vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu bildirilmişti.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alındığı belirtilmişti.

Karar doğrultusunda, Başsavcıvekili, cumhuriyet savcısı, İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri 19 Ağustos'ta Denizolgun'un kabrine gelmişti.

Görevlilerce açılan mezardan Denizolgun'un cesedine ait parçalar alınıp, incelenmek üzere nakil aracıyla Adli Tıp Kurumuna götürülmüş, mezardan çıkarılan örnekler işlemlerin ardından yeniden kabre konulmuştu.

Arif Ahmet Denizolgun kimdir?

Arif Ahmet Denizolgun, 11 Mayıs 1956'da dünyaya geldi. Mimar olan Denizolgun, siyasi hayatına Refah Partisi'nde başladı. Denizolgun, 1995 genel seçimlerinde Antalya'dan milletvekili seçilerek Meclis'e girmişti.

Arif Ahmet Denizolgun, 28 Şubat sürecinin ardından bağımsız olarak devam ettiği siyasi hayatında, ANASOL-D koalisyonunda ulaştırma bakanlığı yapmıştı.