Eski Ulaştırma Bakanı Arif Denizolgun’un ölümüyle ilgili kritik gelişme: Mezarı açılacak

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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi

Karar kapsamında Denizolgun’un mezarı açılarak, ölüm nedenine ilişkin yeniden adli inceleme yapılacak.

Böylece ölümün doğal sebeplerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı ve dış müdahale ihtimali, mezardan alınacak örnekler ile yürütülecek adli incelemeler sonucunda yeniden değerlendirilecek.

Savcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2026/8086 sırasına kayıtlı olan soruşturma dosyasında, 06/09/2016 tarihinde vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu anlaşılmakla; CMK’nın ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alınmıştır."

Ne olmuştu?

Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 32 kişi geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Tutuklamaların ardından Kuriş'in dayısı olan Denizolgun'un ölümü ile ilgili iddialar yeniden gündeme geldi.

Denizolgun, 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi'nden 20. dönem Antalya milletvekili seçilerek meclise girdi. 28 Şubat sürecinin ardından Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında kurulan ANASOL-D olarak bilinen koalisyon hükûmeti'nde (55. hükûmet) kısa süre ulaştırma bakanlığı yaptı.