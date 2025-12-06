  1. Ekonomim
İlave TV isimli YouTube kanalında sokak röportajı yapan Arif Kocabıyık gözaltına alındı.

Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan İlave TV isimli YouTube kanalında yaptığı sokak röportajlarını paylaşan muhabir Arif Kocabıyık gözaltına alındı.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Kocabıyık hakkında sokak röportajı yapan İlave TV ve 'Kendine Muhabir' sayfalarında yayınlanan bir konuşmada Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığı bu yönde gözaltı kararı uygulandığı bildirildi.

Bir ayda 3 kez tutuklandı

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla tutuklanıp serbest bırakılan İlave TV muhabiri Arif Kocabıyık, son olarak üçüncü kez çıkarıldığı mahkemece tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 24 Haziran 2025 günü tahliye edilmişti.

Kocabıyık son tutuklanmasıyla beraber bir ay içerisinde tam 3 kere tutuklandı ve 3 kere de serbest bırakılmıştı.

Kocabıyık, 7 Mayıs'ta ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan tutuklanıp 14 Mayıs'ta tahliye olduktan sonra yeniden gözaltına alınıp 15 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Kocabıyık, 26 Mayıs'ta serbest bırakılmış, savcılığın tahliye kararına itirazı üzerine Kocabıyık, 28 Mayıs'ta yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

