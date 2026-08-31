Arif Kocabıyık hangi partili, kaç yaşında? Arif Kocabıyık neden gözaltına alındı, nereli, kimdir?
İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık, Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan’a çıkmaya çalışırken yakalandı. Kocabıyık'ın yakalanmasının ardından "Arif Kocabıyık hangi partili, kaç yaşında? Arif Kocabıyık neden gözaltına alındı, nereli, kimdir?" soruları araştırılmaya başlandı.
Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Edirne Kapıkule Gümrük Sahası'nda bir tırın dorsesinin altına saklanarak Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Yapılan kontrollerde tırda Kocabıyık ile birlikte İran uyruklu bir kişinin daha gizlendiği tespit edildi. Olayın ardından başlatılan adli süreç kapsamında Arif Kocabıyık ve tır sürücüsü gözaltına alındı.
ARİF KOCABIYIK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Arif Kocabıyık hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen yurt dışına çıkış yasağına rağmen Edirne'de bir tırın dorsesinin altında gizlenip Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı için gözaltına alındı.
ARİF KOCABIYIK KAÇ YAŞINDA?
1983 yılında dünyaya gelen Arif Kocabıyık, 43 yaşındadır.
ARİF KOCABIYIK HANGİ PARTİLİ?
18 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti'den Antalya Milletvekili aday adaylığını duyuran ve aynı yıl 12. sıradan milletvekili adayı olan Kocabıyık, seçimde milletvekili seçilemedi.
Daha sonra CHP'ye katılmak için başvuran ve rozeti CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından takılan Kocabıyık'ın üyelik işlemleri, sosyal medya paylaşımları parti ilkelerine aykırı bulunduğu gerekçesiyle durduruldu ve iptal edildi.
ARİF KOCABIYIK NERELİ?
Arif Kocabıyık, Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğdu. Aslen Elmalılıdır.
ARİF KOCABIYIK EVLİ Mİ?
Arif Kocabıyık evlidir.
ARİF KOCABIYIK KİMDİR?
Arif Kocabıyık, 1983 yılında Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğdu. Meslek lisesinden mezun olduktan sonra geçmişte düğün fotoğrafçılığı yaptı ve bir süre Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştı. Ardından yerel düzeyde "Divan" isimli bir gazetenin kuruculuğunu üstlenerek medya sektörüne adım attı.
Geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan dönüm noktası ise 2018 yılında kurduğu "İlave TV" adlı YouTube kanalı oldu. Kocabıyık, aynı zamanda "Cesaret Bulaşıcıdır" adlı bir kitap kaleme aldı.