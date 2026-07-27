Arıkan: Ahbap’ı kollayan çavuşlar ortaya çıkana kadar bu işin peşini bırakmayacağız

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Geleneksel Konya Saadet Pikniği”nde konuştu. Arıkan, kamuoyunda tartışılan yardım kuruluşları ve fonlara ilişkin iddialar, siyasette kutuplaşma ve dış politikadaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin vakıf ve yardımlaşma kültürünün zarar gördüğünü savunan Arıkan, şunları söyledi:

“Bir haftadır yeni bir gündemimiz oldu nur topu gibi: Ahbap, Ahbaplar... Bir şarkıcı, tabir yerindeyse, ülkemizin gözlerinin içine baka baka memleketi dolandırmış. Herkesin parasını almış; kumar oynamış, bütün ahlaksızlıkları yapmış. İtiraf da ediyor, ‘İçeriden ben bu paraları aldım ama tekrar yerine koyacaktım’ diyor. Kaç yıldır? Yıllardır bu iş yapılmış.

Yardım isteyen olunca bizdeki kültür, yediğimiz yemeği bölüşmek değildir, yediğimiz yemeği olduğu gibi vermektir. Biz Müslüman bir toplumuz. Vakıf medeniyetlerimiz var bizim, yardım kuruluşlarımız var bizim, insanlık vakıflarımız, derneklerimiz var bizim. Herkese merhametle bakarız. Ama bu ülkenin değerlerine, vicdanına iktidarın gözü önünde zar atılmış. Vicdanlar üzerinden kumar oynanmış ve hepimiz biliyoruz ki bu işin bir tane sorumlusu yok. Bu meseleyi sadece Haluk Levent’in üzerine yıkıp da bir kenara sıyrılamazsınız.”

“O çavuşlar ortaya çıkana kadar peşini bırakmayacağız”

İddialarla ilgili bürokrasi ve yargı mekanizmalarının da araştırılması gerektiğini belirten Arıkan, iktidara şu soruları yöneltti:

“Bir yerde Ahbap varsa bir de ne vardır? Bu işin çavuşu vardır! Şu sorunun cevabını Konya’dan iktidara soruyorum: Eğer bu Ahbap varsa bunca yıl bu Ahbap’ı kollayan çavuşlar kim Allah aşkına ya? Bürokraside bu olan bitene göz yuman çavuşlar kim? Adalet mekanizmasında bu olan bitene göz yumanlar, bu çavuşlar kimler Allah aşkına ya?

Hepimiz biliyoruz ki yine ‘cambaza bak’ oyunuyla Ahbap’ı milletin önüne atıp çavuşları gözden kaçırmak istiyorsunuz. Biz bu meselenin takipçisi olacağız, o çavuşlar ortaya çıkana kadar bu işin peşini bırakmayacağız.”

“100 yıllık kutuplaşma siyasetini bitireceğiz”

Türkiye’nin uzun süredir kutuplaştırıcı siyasetten zarar gördüğünü ifade eden Arıkan, farklı siyasi görüşlerden yurttaşlara birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

Arıkan, şöyle konuştu:

“Kutuplaştırmayacağız. Ülke 100 yıl, bakın 100 yıl diyorum, 100 yıl boyunca kutuplaştırmadan çok yoruldu. Memleket çok yoruldu. Tek bir kesim kazandı. Kim? Kutuplaştıranlar kazandı. Kutuplaştırıcı siyaseti benimseyen herkes kazandı. Ama her seferinde memleket çok büyük zararlarla karşı karşıya kaldı.

Biz bu gerçeği de değiştireceğiz, herkesin eşit şartlarda mücadele edeceği bir ortamı oluşturacağız inşallah. Çağrımızı herkese yapacağız. Sadece bugün bu pikniğe yaptığımız davet gibi sağcı, solcu, laik, seküler, dindar, milliyetçi, sosyalist, herkesi bu çatı altına davet edeceğiz. Bu zulüm düzeni karşısında hep beraber yan yana durarak mücadele etmenin zeminini oluşturmak zorundayız. Aksi takdirde toprak ayağımızın altından kayıyor arkadaşlar.”

“Ankara’dan dünyaya verilen mesajlar tesadüf değil”

Dış politikaya da değinen Arıkan, Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi'nde verilen mesajların bölgedeki gelişmelerden bağımsız olmadığını savundu.

Arıkan, şunları kaydetti:

“Suriye’nin Golan Tepeleri’nin İsrail’e geçtiğini Trump nerede söyledi? Ankara’da söyledi. Yanına da Şara’yı oturtarak söyledi. İran’a saldırı emrini nereden verdi? Ankara’dan verdi, NATO toplantısında verdi! Bunlar tesadüf şeyler değil. Türkiye’den verilen mesaj dünyaya verilen mesajdır.

En son dün gece takip ettiniz, Ukrayna İran gemisine saldırdı. Ukrayna da girdi savaşa. NATO toplantısında biz ne kararı aldık? 75 milyar dolar Ukrayna’ya silah yardımı yapma kararı aldık. Bu silahlarla Ukrayna ne yaptı? Bu gece gitti İran’ın gemisini bombaladı. İşte şuur dediğimiz kısım tam olarak burası.

Ne diyordu Erbakan Hocamız? ‘Ben Siyonizm’e hizmet eder miyim? Türküsünü söylete söylete sizi Siyonizm’e hizmet ettirirler’ diyordu. Tam da onu yaşıyoruz bugün işte. Büyük Orta Doğu Projesi tıkır tıkır işliyor. Büyük İsrail Projesi tıkır tıkır işliyor. Son çeyrek asırda Orta Doğu’da huzurun geldiği bir metrekare toprak yok. Kan dökülmeyen bir metrekare toprak kalmadı. Hepsi bu dönemde yapıldı. Ama insanlara bu haberleri öyle bir servis ettiler ki sanki çok büyük bir zafermiş gibi.”