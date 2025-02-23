Arıkan: Başlangıç noktasından daha da geriye gittiğimizi üzülerek görüyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan beraberindeki heyetle, partisinin 8'inci Olağan Mersin İl Kongresi öncesinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti. Ziyarette, Arıkan'ın yanı sıra DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adnan Simit, Saadet Partisi Mersin İl Başkanı Bilal Oğuz, Saadet Partisi Adana İl Başkanı Muhammet Çelebi Keyhıdır, DEVA Partisi Mersin İl Başkanı Taner Işıkbay ile Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Mehmet Can Turan da yer aldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ziyarette yaptığı konuşmada, Arıkan ve beraberindeki heyeti hem şehirde hem de Büyükşehir Belediyesi’nde ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi. Arıkan’a, Genel Başkanlık görevinde "hayırlı olsun" dileğinde bulunan Seçer, "2023 seçimlerindeki ortak hareket etme, birlikte Türkiye’nin sorunlarını temel ilkeler çerçevesinde çözme gayretiniz takdire şayandı" dedi.

"Yeni Yol Grubu, Türkiye demokrasisi açısından son derece önemli"

Seçer, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi’nin ortak meclis grubu kurabilmek için kurdukları siyasi parti olan Yeni Yol için de hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Türkiye’nin temel sorunları çerçevesinde her ne kadar farklı görüşlere sahip olursa olsun, parlamentoda daha etkin muhalefet yapmak için ve parlamentonun önemli görevlerinden biri olan hem yasama faaliyetlerinde hem de denetim faaliyetlerinde daha etkili olabilmek ve efektif çalışabilmek, faaliyet gösterebilmek için oluşturduğunuz yeni grubun da Türkiye demokrasisi açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Türkiye’nin daha iyi bir demokrasiye evrilmesi için, temel ilkeler çerçevesinde beraber çalışmaya devam edeceğiz”

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen’in de şehre değer katan ve çalışmalarıyla yarar sağlayan bir milletvekili olduğunu ifade eden Seçer, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin Belediye Başkanı olarak söylüyorum; bundan sonraki süreçte de bugün aynı çatı altında toplanan Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi muhalefet grubunun tüm siyasileriyle Türkiye’nin daha iyi bir demokrasiye evrilmesi, hukuk devleti olma anlayışının daha da tahkim olması için yaptığı çalışmalarda, farklı görüşlerimiz de olsa, temel ilkeler çerçevesinde yine beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bu çabalarımız hepimizin ortak ideali olan Türkiye Cumhuriyeti’nin daha iyi bir ülke olması içindir. Mersin'imiz hem lokasyon olarak hem de sosyolojik olarak hem de coğrafya olarak Türkiye’nin en stratejik ve değerli kentlerinden bir tanesi. Hep Mersin’i anlatırken; ‘Türkiye’nin özeti, Türkiye’nin izdüşümü’ deriz. Tamamen de böyledir. Mersin, Türkiye’nin her yerinden farklı gerekçelerle gelmiş vatandaşlarımızın oluşturduğu çok dinamik, enerjisi ve sinerjisi yüksek bir kentti. Ekonomimize katkı sunan önemli değerlerimiz var. Başta kıyı şehri olmamız hüviyetiyle Mersin Limanı'mız ama birçok sektör de burada çok değerli faaliyetler göstermektedir. Böyle bir kente yönetici olmanın gerçekten çok değerli ve kutsal bir görev olduğunu hep düşünmüşüzdür." dedi.

“Mersin’in de hak ettiği değeri merkezi yönetim tarafından görmediğine üzülerek şahitlik ediyoruz”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da Mersin’in Türkiye’nin önemli illerinden birisi olduğunu belirterek, "Mersin; Türkiye ekonomisine olağanüstü katkı sağlayan, İstanbul’un bile ötesinde ihracat oranlarını yakalayabilmiş bir ilimiz. Bu katkıları sağlarken Mersin ilimizin de hak ettiği değeri merkezi yönetim tarafından görmediğine üzülerek şahitlik ediyoruz. Bu hususların dillendirilmesi ile alakalı elimizden geleni yapacağımızı tekrar ifade etmek isterim" diye konuştu.

Türkiye’de kaygılı bir süreç yaşandığını ve Türkiye’nin en büyük beka probleminin siyaset kademesindeki kutuplaşma ve kutuplaştırıcı dil olduğunu söyleyen Arıkan, 2023 yılında ortaya konulan bütünleştirici siyaset anlayışının güzel bir örnek olduğundan söz ederek, "Bugün bulunduğumuz durumdan daha iyi bir yerlere nasıl geliriz, yaşanabilir bir Türkiye’yi, yeniden büyük Türkiye’yi nasıl inşa edebiliriz, onun mücadelesini veriyoruz” dedi.

"Başlangıç noktasından daha da geriye gittiğimizi üzülerek görüyoruz"

Başkan Seçer’in yerel yönetimde birleştirici bir tutum için gayret ettiğinin altını çizen Arıkan, diğer illerdeki ziyaretlerindeki gözlemini paylaşarak, en büyük problemlerden bir tanesinin ekonomik kriz olduğunu dile getirdi. Mahmut Arıkan, "Bunların çözümü, bu işi çözmeye yetenekli insanların ülke yönetiminde söz sahibi olmasıdır. Mevcut yönetim her ne kadar bu sorunları çözebilmek için bir şeyler yapmış olsa da netice itibarıyla çözemediğini, tam tersi başlangıç noktasından daha da geriye gittiğimizi üzülerek görüyoruz" diye konuştu. Genel Başkan Arıkan, Türkiye’de sıkışmış bir siyaset olduğuna hep beraber şahitlik ettiklerini ve bu sıkışan siyasete Yeni Yol Grubu olarak ortaya koyacakları vizyonla topluma dokunarak siyaset yapma gayretinde olacaklarını dile getirdi.

Arıkan, "İnsanların en hayırlısı, insanlara hizmet edendir" inancına mensup insanlar olduklarını ifade ederek, "Siz Mersin’de birçok insana dokunarak güzel hizmetleri icra ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda Başkan Seçer tarafından, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’a Mersin Kadın Kooperatifi tarafından hazırlanan iğne oyası tablo hediye edildi.