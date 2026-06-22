Arıkan: Bu düzen çürümüştür, bu düzen köhnemiştir artık

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen 9. Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Kongrede konuşan Mahmut Arıkan, sahadaki izlenimlerini parti teşkilatıyla paylaştı, halkın büyük bir karamsarlık ve geçim sıkıntısı içinde olduğunu belirtti. Arıkan, "İnsanlar gülümsemeyi unutmuşlar. Herkeste bir gerginlik var, kaşların çatık olduğunu görüyoruz, yüzlerin asık olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Evlilik çağına gelen çocuklarını parasızlıktan evlendiremeyen babaların feryadını dile getiren Arıkan, iktidarın açıkladığı ekonomik verilere ve alım gücü söylemlerine tepki gösterdi. Arıkan, "Açlık sınırı açıklandı geçtiğimiz gün, 35 bin 174 lira. Yoksulluk sınırı açıklandı, 114 bin 516 lira. Bir ailenin yoksul olabilmesi için evine 4,5 asgari ücretin girmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Hükümetin açıkladığı alım gücü rakamlarını eleştiren Arıkan, "50 bin dolar kişi başı alım gücü nerede var arkadaş? Emekli 20 bin lira maaşla, çalışan 28 bin lira asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Bu düzen çürümüştür, bu düzen köhnemiştir artık. Memleketin bu sistemi taşıyabilme şansı yok" diye konuştu.

"Mecliste 4 vekil var, masadan 76 pusula çıkıyor"

Türkiye'nin en büyük probleminin ekonomik krizden ziyade bir "ahlak krizi" olduğunu savunan Arıkan, TBMM'de yaşanan devamsızlık ve oylama tartışmalarına değindi. Arıkan, "Meclis Başkanı'nın masasında 76 tane pusula var. Ama Meclis'te kaç tane vekil var? 4 tane vekil var sadece, 4... 72 tane milletvekili, salonda olmamasına rağmen oradaymış gibi Meclis Başkanı'nın masasına pusula gönderiyor arkadaşlar" diyerek duruma tepki gösterdi. Bu tablodan millet adına bir fayda beklenemeyeceğini dile getiren Arıkan, "Türkiye'nin bugün en büyük krizi, ahlak krizi arkadaşlar. Memlekette meclise gelmeyip de oradaymış gibi pusula göndermenin adı ahlaksızlıktır, başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

Mahmut Arıkan, KPSS'de derece yapan gençlerin mülakatta elendiklerini de ifade ederek, "KPSS'de 100 üzerinden 93,7 alan genç, mülakata çağrılanlar içinde birinci sırada ama işe girememiş. İzah edebilecek durum ne biliyor musunuz? O çocuğun ailesinin AK Partili olmaması, başka bir şey değil! O çocuğun ailesinin bir bakandan, bir milletvekilinden, bir il başkanından bir referans mektubu getirememesi" dedi.

Kamu yatırımlarındaki israfı Zafer Havalimanı üzerinden örneklendiren Arıkan, "Kütahya'da Zafer Havalimanı yaptılar, geçen ay yolcu gerçekleşme kapasitesi yüzde 5,8 olmuş. İlk 5 ay içerisindeki bütçedeki açık 1 trilyon lirayı bulmuş. Bütün fabrikaları, yatırımları sattılar 60 milyar dolar para aldılar, sadece 2026 bütçesinden 63 milyar lira faiz ödemesi yapıyorlar. Bu sürdürülebilir bir durum değil" değerlendirmesini yaptı. Arıkan, bunun iktidarın "Faiz haramdır" söylemleriyle çeliştiğini belirtti.

"Çözüm D-8'in canlanması"

Arıkan, dünyada şu an 120 noktada silahlı çatışma olduğunu, bunların yüzde 74'ünün Müslüman topraklarında yaşandığını hatırlattı. Emperyalizme ve Siyonizm’e karşı çözümün merhum Necmettin Erbakan tarafından kurulan D-8 ülkelerinin yeniden aktif hale gelmesi olduğunu söyleyen Arıkan, "Bugün Türkiye'nin tek başına Siyonizm’le mücadele etme şansı yok, bunu biliyoruz. Formül ne? Bizim gibi düşünen, Siyonizm’in hedef aldığı ülkeler bir araya geldiği takdirde Amerika-İsrail ortaklığını alt edebiliriz" diye konuştu.

İktidarın, İsrail ve ABD politikalarını da eleştiren Mahmut Arıkan, Kürecik radar üssünün İsrail'e istihbarat sağladığını ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının ABD ve İsrail ortaklığına peşkeş çekildiğini savundu.

"Emeği özgürleşeceğiz"

Mahmut Arıkan, sadece durum tespiti yapmadıklarını, çözüm yollarını da "Türkiye Kalkınma Planı" ile net bir şekilde ortaya koyduklarını belirterek, tüm iller için yatırım projelerinin hazır olduğunu ifade etti.

Arıkan, "Bu projeler hayata geçtiğinde 528 milyar dolar gayri safi milli hasılaya katkı sağlayacağız ve 2,5 milyon gencimize istihdam alanı oluşturacağız" dedi.

İktidara geldiklerinde kısa sürede köklü çözümler üreterek gençlerin evlilik ve barınma sorunlarını faizsiz kredilerle çözeceklerini iddia eden Arıkan, "Bize 11 ay yeter. Bak çok uzun bir süre istemiyorum, 11 ayda biz bu işlerin hepsini başarırız. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Saadet Partisi iktidarında emek özgürleşecek, adalet özgürleşecek" şeklinde konuştu.