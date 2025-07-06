Arıkan: İktidar gücüne güvenerek değil adalete dayanak hareket etmeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Ordu İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi’ne katıldı. Kongrede konuşma yapan Arıkan, memleketin olduğu gibi Ordu’nun da sorunlarını ve çözümlerini bildiklerini belirterek, “İktidar samimi olursa, küresel sermayenin değil, bu toprağın üreticisinin yanında durursa, bu sorunların tamamı çözülür. Fındıktan madene, altyapıdan eğitime, turizmden hayvancılığa kadar her başlıkta çözüm var. Ama önce bir karar lazım, ya ranttan yana olacaksınız, ya milletten yana. Biz kararımızı verdik; biz milletten yanayız, biz Orduludan yanayız. Allah’ın izniyle, milletimizin desteğiyle bu sorunların hepsini birer birer çözeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın” diye konuştu.

"Çalışan herkesin ağzında demir leblebi oluruz"

İsrail’in Gazze’ye saldırıları ve İsrail-İran arasındaki çatışmaları hatırlatan Arıkan, “İsrail’e giden akaryakıt vanalarını kapatmamak, İsrail’e limanlarımızı kapatmamak, Siyonizm’le normalleşmek demektir. Ne Türkiye ne Suriye ne de bölgemizdeki hiçbir devlet, bölgenin ve İslam dünyasının bekası yalanı için bu oyuna gelmemelidir. Sizler de medyada görüyorsunuz Siyonist İsrail televizyonları gece gündüz Türkiye, İran ve Pakistan’ı hedef gösteriyor. Bizim onlarca yıldır söylediğimiz, bugün emperyalist ve Siyonistlerin artık açıktan söylediği bir gerçekle karşı karşıyayız ve biz Milli Görüşçüler olarak diyoruz ki; ülkemizi yumuşak lokma haline getirmeye çalışan herkesin ağzında demir leblebi oluruz” ifadedelerini kullandı.

"İktidar gücüne güvenerek değil adalete dayanak hareket etmeli"

CHP’li belediyelere düzenlenen operasyonlara işaret eden Arıkan, iktidarın gücüne güvenerek değil, adalete dayanarak hareket etmesi gerektiğini belirtti. Arıkan, “Keyfilikten, kayırmacılıktan, nepotizmden vazgeçilmelidir. Muhalefeti kriminalize etmekten vazgeçilmelidir. Her şafak vakti muhalif belediyelere operasyon yapmaktan vazgeçilmelidir. Siz haktan adaletten yana olun, siz ülkede ve bölgede barışı, huzuru temin edecek samimi adımlar atın, biz de destek olalım” şeklinde konuştu.

"Bu artık bir zihniyet meselesidir”

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarının ardından emekliye ve memura yüzde 16 zam verildiğini, ancak doğal gaza yüzde 25 zam yapıldığını, Haziran ayı yasal kira artış oranının yüzde 43,23 olarak açıklandığını hatırlatan Arıkan, “Asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi, asgari ücretli enflasyona kurban verildi” dedi. Ülkede sürekli Ekonomi Bakanı’nın “ekonomi iyiye gidiyor”, Adalet Bakanı’nın “hukukun üstünlüğü” dediğini aktaran Arıkan, “İnsan sormadan edemiyor: Neden çarşı pazardaki yangın, bakanların açıklamalarına hiç yansımıyor? Neden bu kadar gerçek dışı cümleler kurulabiliyor? Nedenini söyleyeyim: Mesele artık sadece rakamlar olmaktan çıktı. Bu artık bir zihniyet meselesidir” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan projelerinin, kaynak paketlerinin, üretim hamlelerinin hazır olduğunu bildirerek, herkesi adil bir Türkiye’yi inşa etmeye davet etti.