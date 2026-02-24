Arıkan: İktidar olduğumuzda Gazze'ye donanmaları göndereceğiz

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen "Adalet Sofraları" temalı Kadın Kolları iftar programında Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arıkan, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Geçen Ramazan'da bunları konuştuk, bu Ramazan'da bunları maalesef konuşmak durumundayız. Geçen Ramazan'la bu Ramazan'ın arasında şöyle bir fark var. Geçen Ramazan Türkiye o bölgede garantör değildi. Ama bu Rramazan'da Türkiye bu bölgede garantör ama katliamların hala devam ettiğini üzülerek görmekteyiz. Amerika'nın İsrail Büyükelçisi birkaç gün önce bir açıklama yaptı. Bizi hayretlere düşüren, bizleri dehşete düşüren bir açıklama yaptı. Dedi ki, ‘Nil'den Fırat'a kadar olan topraklar İsrail'in hakkıdır’ dedi. ‘Eğer buralarda ele geçirilse, bunda bizim açımızdan bir sakınca yok’ dedi, ‘bir sorun olmaz’ dedi. Kim söyledi bunu? Amerika'nın İsrail Büyükelçisi söyledi. Kim bu adam? Hem Hristiyan, hem siyonist, hem de papaz bir kişilik. Bu açıklamalar karşısında şunu diyemeyiz. Efendim Büyükelçinin verdiği bir açıklaması ABD’yi bağlayamaz diyemeyiz. Eğer Büyükelçi bir açıklama yapıyorsa onun yaptığı açıklama Amerika Birleşik Devletleri'ni bağlar. Bu Trump'ın açıklamalarıdır.

Trump'ın bölgemizle alakalı değerlendirmesidir. Biz bunu zaten biliyorduk. Biz bunu yarım asırdır anlatıyoruz. Ama bizim dışımızdaki insanlar en azından İsrail Büyükelçisi'nin yaptığı açıklamalardan sonra bu gerçeği görürler. En ötesinde bir tiyatro oynanıyor. Dünyada. Ne yaptılar? Gazze Barış Kurulu'nu oluşturdular. Gazze Barış Kurulu'nun toplantı yaptığı günün sabahında Amerikan İsrail Büyükelçisi bu açıklamayı yaptı arkadaşlar. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Sözde Bölge ülkelerine, Gazze'ye zeytin dalı uzatmaya kalkışıyor, zeytin dalı uzattığını söylüyor. Ama bir taraftan Barack, bir taraftan da Mike Huckabee’de birkaç tane zeytin ağacında kesiyor. 10. yılda söylüyoruz, bir kez daha söylüyoruz. Trump'tan Amerika'dan bölgeye barış gelmesi asla söz konusu değildir. Yok ateş kesmiş, yok barış kuruluymuş. Bu heyetten, bu kuruldan bir barışın gelmesi asla mümkün olmayacaktır. Biz bunu hep söylüyoruz. Geçtiğimiz tecrübelerden de bu büyük iktidarın ders alması gerektiğini söylüyoruz. Maalesef iktidar geçmişten ders almak yerine aynı acıları yaşayarak bu gerçekleri görmek durumunda kalıyor maalesef.

"Bu durum öyle bir hükümet sözcülerinin Parti sözcülerinin sert kınamalarla geçiştirecek bir durum asla değildir"

AK Parti sözcüsü, İsrail'in ABD Büyükelçisi'nin yaptığı açıklamalarla alakalı açıklamalar yaptı. Be bey gafiller, siz 7 Ekim 2023'ten bu tarafa 100'e yakın basın açıklaması yaptınız. 50'den fazla lanetleme yaptınız, kınama yaptınız. Her lanetlemenizden, her kınamanızdan sonra bölgedeki katliam, bölgedeki zulüm, bölgede katleden insanların sayısı maalesef arttı. Biz en baştan beri söylüyoruz bir kez daha iktidara buradan bir çağrıya bulunmak istiyorum ben. Birincisi bu durum öyle bir hükümet sözcülerinin Parti sözcülerinin sert kınamalarla geçiştirecek bir durum asla değildir. Bir mühürde yapılması lazım. En azından Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi Tom Barack’ı çağırın. Bir konuşun, nedir sizin derdiniz? Bu soruyu sorma cesaretini bugün bari göstermelerini hükümetten biz bekliyoruz.

7 Ekim 2023'ten sonra biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığımız çalışmalarda hükümete bir çağrıda bulunmuştuk. Demiştik ki, Gazze barış gücünü kurmamız lazım. Kimlerle? Bu ülkeler Mısır, Pakistan, İran ve Suudi Arabistan'la beraber bir araya gelip Gazze barış gücünü kurmamız gerekir demiştik. Biz bunu söyledik ama Gazze Barış Kurulu diye bir tiyatro ortaya koydular. O tiyatroda neler yaptığını maalesef üzülerek görmekteyiz. Türkiye bu işi başarabilir. Geçmişte başardı. Geçmişte İsrail'e haddini bildirme başarısını ortaya koydu. Eğer milli görüş prensiplerine dönülsün, milli görüşün işaret ettiği şahsiyeti dış politikayı biz hayata geçirebilelim, İsrail'e yine haddini bildirme başarısını ortaya koyabiliriz. Eğer bugünkü iktidar bunu başarmayacak olursa, bunu başarmak için bizim iktidara geldiğimiz günleri beklememiz gerekecek. İsrail ne zaman hak bildirilmiş, bizim iktidar olduğumuz dönemlerde bildirilmiş. Muhalefetteyiz. 7 Ekim 2023'ten bu tarafa birçok çalışma, birçok açıklama yaptık. Gazze'ye biz tekneler gönderdik, gemiler gönderdik. Gönül isterdi ki bu gemileri iktidar göndersin, iktidar yetkilileri göndersin ama o iş de bize nasip oldu. Bugün muhalefette olduğumuz için gücümüz Mehmet Atmacaları Gazze'ye göndermeye yetti. Ama iktidar olduğumuzda oraya Mehmetçiklerimizi göndereceğiz. Gazze'yi özgürlüğe kavuşturacağız inşallah. Bugün teknelerimizi gönderdik ama iktidara geldiğimizde Allah'ın izniyle oraya teknelerimizi değil donanmalarımızı gönderip İsrail'e hadlerini bildireceğiz inşallah."