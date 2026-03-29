Arıkan: Trump'ın Erdoğan'a teşekkür etmesi kafamızda ciddi istifamlar oluşturuyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Kocaeli Kadın Kolları Divan Toplantısı kapsamında bulunduğu Kocaeli’de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arıkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan BlackRock’ın CEO’su Larry Fink ile yaptığı görüşmeyi eleştirdi.

Arıkan, "Siyonistlerin en büyük finans yöneticilerinden bir tanesi Sayın Erdoğan'la çok verimli bir görüşme yaptı. Sonrasında kamuoyuna yansıdığı kadarıyla ifade edebiliyoruz. Böyle mutluluk pozları verildiğini görüyoruz. Gecesinde de Trump'ın Türkiye'ye teşekkür etmesi, Sayın Erdoğan'a teşekkür etmesi bizim kafamızda ciddi istifamlar oluşturuyor" dedi.

"ABD'yi perdeleme çabası"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İran’a yönelik sert söylemlerini ve Türkiye’nin "mütekabiliyet" konusundaki tutarsızlıklarını eleştiren Mahmut Arıkan, Karadeniz’deki İDA ve İHA tehlikesine dikkati çekti. Arıkan, "İran’dan atıldığı iddia edilen bir füze için anında büyükelçi çağıranlar, Karadeniz’e 200’den fazla İHA-SİHA düşerken, kıyılarımız tehdit altındayken Rusya veya Ukrayna büyükelçisini çağırma cesareti gösterememiştir" dedi.

Arıkan, iktidarın ABD’yi perdeleme çabası olduğunu savunarak, "Sanki İran'ı bombalayan Amerika değil, binlerce kilometre öteden savaş gemilerini bölgeye gönderen Amerika değilmiş gibi bizim idarecilerimiz ısrarla İsrail ve İran arasındaki bir savaşmış gibi bunu servis etmeye çalışıyorlar. Israrla Amerika'yı ağzına almayacak açıklamalar, kınamalar yapmaya gayret gösteriyorlar. Ben bunu anlayabilmiş değilim" diye konuştu.

Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trump bir açıklama daha yaptı. 'İran'dan sonra sıra Küba’da' dedi. Ben şunu hakikaten merak ediyorum. Yani bu ülkeler ne kadar daha sessiz kalacaklar? Ülkeler ne kadar daha kafalarını kuma gömerek bu Trump’ın pervasızlığına sessiz kalacaklar? Bunu biz bir an önce Türkiye olarak diğer ülkelere de önderlik ederek, birliktelikleri canlandırarak Trump'ın karşısında bir güç oluşturmak zorundayız. Trump deyince sadece Trump değil, geri plandaki İsrail'i ben görmezden gelmiyorum. Esas oyun kurucunun İsrail olduğunu ben bilerek söylüyorum."