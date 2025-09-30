  1. Ekonomim
Arıkan: Türkiye, Gazze’nin tuzağa çekilmesine asla izin vermemelidir

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD Başkanı Donald Trump’ın 21 maddelik Gazze planını İsrail’in mağlubiyetini örtme girişimi olarak nitelendirip "Türkiye, Gazze’nin tuzağa çekilmesine asla izin vermemelidir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamış olduğu 21 maddelik Gazze planına ilişkin açıklamada bulundu. Arıkan, "Bu plan ve Trump’ın açıklamaları, Gazze’de yeni bir evrenin başlatılmak istendiğine işaret etmektedir. Türkiye, Gazze’nin tuzağa çekilmesine asla izin vermemelidir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"İzzet Gazze'nin, hezimet Siyonist İsrail’in. ABD Başkanı Trump'ın açıklamış olduğu 21 maddelik Gazze planı, katil Netanyahu'nun ve terörist İsrail'in Gazze'de kaybettiğinin tüm dünyaya ilan edilmesidir. Gazze'deki çok boyutlu soykırım, katliam, ambargo ve ablukaya rağmen kaybeden İsrail, şimdi masada kazanmanın yollarını arıyor. Yani; İsrail, en büyük destekçisi Trump'tan son bir adım daha bekliyor.

Başta bölge ülkeleri ve Müslüman liderler olmak üzere, tüm dünya; Trump'ın yeni planına karşı dikkatli olmalı, Gazze’nin istiklalini her türlü çıkarın, anlaşmanın, menfaatin üstünde görmelidir.

"Türkiye, Gazze’nin tuzağa çekilmesine asla izin vermemelidir"

Bu plan ve Trump’ın açıklamaları, Gazze’de yeni bir evrenin başlatılmak istendiğine işaret etmektedir. Bu evrede Türkiye’ye büyük bir rol düşmektedir. Türkiye, Gazze’nin tuzağa çekilmesine asla izin vermemelidir.

Şu iyi bilinmelidir ki; bizler Gazze’nin, iyi niyetli olduğuna dair dayatmalar içeren anlaşmaların arasına gizlenmiş işgalci planların esareti altına girmesine asla izin vermeyeceğiz. Yaşasın mazlumların onurlu direnişi, yaşasın Gazze, yaşasın nehirden denize özgür Filistin!"

