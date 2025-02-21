  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Arıkan'dan 4+4+4 çıkışı: Tartışmaya açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz
Takip Et

Arıkan'dan 4+4+4 çıkışı: Tartışmaya açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 4+4+4 eğitim sistemiyle ilgili "4+4+4 yıllık zorunlu eğitimin tartışmaya açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu konuda atılacak “samimi” adımları destekleyeceğiz." dedi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Arıkan'dan 4+4+4 çıkışı: Tartışmaya açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz
Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in “Zorunlu eğitimin çok olduğunu, yakında bunun tartışmaya açılacağını ben de tahmin ediyorum. Bu kadar uzun bir süre standart bir eğitime çocukları tabi tutmak doğru olmayabilir” demesinin ardından eğitimde yeniden sistem tartışması başladı. 

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 4+4+4 zorunlu eğitimin tartışmaya açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

"Bu konuda atılacak “samimi” adımları destekleyeceğiz

Arıkan açıklamasında "4+4+4 yıllık zorunlu eğitimin tartışmaya açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Uzun yıllardır uygulanmasına rağmen, eğitim sistemimizin çıktılarına baktığımızda başarılı olmadığını görüyoruz. Bu sebeple eğitim sistemimizi milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Zorunlu eğitim süresinin kısaltılması ve mesleki yönlendirmenin ortaokul seviyesinde başlatılması, çocuklarımızın yeteneklerini daha erken keşfetmesine ve üretim gücümüzün artmasına vesile olacaktır. Bu sayede gençlerimiz iş dünyasına daha donanımlı ve özgüvenli adım atacaktır. Bu konuda atılacak “samimi” adımları destekleyeceğiz." dedi. 

Putin'den Gazprombank'a 'Elon Musk' talimatıPutin'den Gazprombank'a 'Elon Musk' talimatıDünya

 

İflas eden çelik devinin fabrikasına, Türk şirket talip olduİflas eden çelik devinin fabrikasına, Türk şirket talip olduEkonomi

 

Gündem
Bir de havai fişek satışı ve kullanımı yasaklandı
Bir de havai fişek satışı ve kullanımı yasaklandı
İYİ Parti lideri Dervişoğlu, DEM Parti’ye kapıları kapattı
İYİ Parti lideri Dervişoğlu, DEM Parti’ye kapıları kapattı
İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Vali Gül'den açıklama geldi
İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Vali Gül'den açıklama geldi
Ankara'da eğitim uçağı tarlaya indi
Ankara'da eğitim uçağı tarlaya indi
Türkiye Sağlık-İş Sendikası'na kayyum atandı
Türkiye Sağlık-İş Sendikası'na kayyum atandı
Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı yükseltildi
Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı yükseltildi