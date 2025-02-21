Arıkan'dan 4+4+4 çıkışı: Tartışmaya açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in “Zorunlu eğitimin çok olduğunu, yakında bunun tartışmaya açılacağını ben de tahmin ediyorum. Bu kadar uzun bir süre standart bir eğitime çocukları tabi tutmak doğru olmayabilir” demesinin ardından eğitimde yeniden sistem tartışması başladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 4+4+4 zorunlu eğitimin tartışmaya açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

"Bu konuda atılacak “samimi” adımları destekleyeceğiz

Arıkan açıklamasında "4+4+4 yıllık zorunlu eğitimin tartışmaya açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Uzun yıllardır uygulanmasına rağmen, eğitim sistemimizin çıktılarına baktığımızda başarılı olmadığını görüyoruz. Bu sebeple eğitim sistemimizi milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Zorunlu eğitim süresinin kısaltılması ve mesleki yönlendirmenin ortaokul seviyesinde başlatılması, çocuklarımızın yeteneklerini daha erken keşfetmesine ve üretim gücümüzün artmasına vesile olacaktır. Bu sayede gençlerimiz iş dünyasına daha donanımlı ve özgüvenli adım atacaktır. Bu konuda atılacak “samimi” adımları destekleyeceğiz." dedi.