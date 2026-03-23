Arıkan’dan akaryakıt çıkışı: KDV yüzde 1’e düşürülmelidir

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her şeyi vatandaştan beklemeyin! Yaşanan her krizde, her doğal afette vatandaşlarımızdan yardım talep eden, IBAN paylaşarak milletin dayanışma duygusuna başvuran iktidar; Petrol fiyatlarında yaşanan krizi anında fiyatlara yansıtarak vatandaşın yükünü artırmaktadır. İktidar, akaryakıtta KDV oranını yüzde 1’e düşürerek milletin üzerindeki bu ağır yükü hafifletmelidir. Ayrıca Brent petrolde yaşanan son düşüş dikkate alınmalı, planlanan zam iptal edilmelidir." ifadesini kullandı.