Arıkan’dan akaryakıt çıkışı: KDV yüzde 1’e düşürülmelidir
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların akaryakıt zamları olarak vatandaşa yansımasına tepki göstererek, "KDV oranını yüzde 1’e düşürerek milletin üzerindeki bu ağır yükü hafifletmelidir" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her şeyi vatandaştan beklemeyin! Yaşanan her krizde, her doğal afette vatandaşlarımızdan yardım talep eden, IBAN paylaşarak milletin dayanışma duygusuna başvuran iktidar; Petrol fiyatlarında yaşanan krizi anında fiyatlara yansıtarak vatandaşın yükünü artırmaktadır. İktidar, akaryakıtta KDV oranını yüzde 1’e düşürerek milletin üzerindeki bu ağır yükü hafifletmelidir. Ayrıca Brent petrolde yaşanan son düşüş dikkate alınmalı, planlanan zam iptal edilmelidir." ifadesini kullandı.