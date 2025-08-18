Arıları sakinleştirmek isterken Kahramanmaraş'ı yaktı! 80 hektar orman küle döndü

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kavşut Mahallesi'ndeki sedir ormanında 11 Ağustos'ta saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri gönderildi.

25 saatlik çalışmasıyla söndürüldü

243 personelin 15 arazöz, altı itfaiye, dokuz su tankı, altı iş makinesi, sekiz ilk müdahale aracı ve altı itfaiye aracı ile müdahale ettiği alevlere beş helikopter de havadan su attı. Yangın, ekiplerin 25 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 80 hektar sedir ormanı yandı.

İnceleme başlatıldı

İnceleme başlatan jandarma ekipleri, yangına arıcı R.D.'nin sebep olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan R.D.'nin ifadesinde suçunu itiraf ettiği, arıları sakinleştirmek için yaktığı tütsüden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması nedeniyle yangının çıktığını söylediği belirtildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., tutuklanarak cezaevine konuldu.