Arınç "DEM Parti topal ördek gibi" dedi, MHP'ye teklifte bulundu

AK Parti kurucularından Bülent Arınç, Ekopolitik Düşünce Merkezi’nin düzenlediği “Demokrasiyi Yaşatmak ve Güçlendirmek” panelinde konuştu

"Cübbeli-cübbesiz palyaçolar ortalıkta"

İsim vermeden Cübbeli Ahmet'e yönelik eleştirilerde bulunan Arınç "Türkiye’de adalet olmadığını herkes biliyor. Bir toplumsal çöküş var. İnançlarda da çöküş var. Müslümanlık anlayışında bile bir gerileme-yok olma var. İslam'a ait güzel örneklerin kaybolduğu, birtakım cübbeli-cübbesiz palyaçoların ortalıkta endam ettiği bir dönemdeyiz." dedi.

"Sen kimin yarisin yavrum, her yanın oynak?"

İsim vermeden Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanı Mehmet Uçum’a yüklenen Arınç "Çok sekülerleştik biz, sekülerleşmek kötü bir şey değil ama inançlı olmaktan, dindar olmaktan, ölçüsünü ona göre korumaktan sekülerleşmeye gidince birden, iki yüz kilometre hızla giden arabanın sert bir virajda tepetaklak gitmesine döndük. Türkiye'de bunu başkaları da yaşıyor. Adam geçmişte marksist; komünist partisi ile ilişkisi var. Onların avukatlığını yapmış vesaire... Ama şimdi bakıyoruz devletten daha fazla devletçi, faşistten daha fazla faşist, bilmem neden daha fazla bilmem ne... Sen kimin yarisin yavrum, her yanın oynak? Nasıl döndün sen, nasıl fırıldak oldun böyle? " diye konuştu.

"İçlerinde bir belediye başkanı var ama 3 defa görevden alınmış, yerine kayyım atanmış"

Sözlerini sürdüren Arınç "İçeride benim bildiğim terörist kalmamış, ben Soylu'nun yalancısıyım. Ayakkabı numarası bile belli olan birkaç yüz kişiden bahsediliyor. Demek hedef onlar değil, hedef dışarıda. Bir rivayete göre 100 binin üzerinde, bir rivayete de göre de en az 40 bin civarında silahlı gruplar. Bunları ne kadar etkileyecek, hep deneme yanılmalarla gidiyoruz. Ümit ediyorum, kesinlikle hafife almıyorum ama tecrübeme dayanarak söylüyorum DEM Parti'nin inisiyatifinde bir gidiş kesinlikle eksik olur. Düşünebiliyor musunuz içlerinde bir belediye başkanı var ama 3 defa görevden alınmış, yerine kayyım atanmış." şeklinde konuştu.

"DEM Parti topal ördek gibi afedersiniz"

Arınç "Meclis Başkan Vekili var, hala mahkemelerinden birkaç tanesi devam ediyor, cezaevine girdi-çıktı. Onları seviyorum ve takdir ediyorum yanlış anlaşılmasın. Ama DEM Parti bu heyetle bir partinin karşısına gittiği zaman... Topal ördek gibi afedersiniz. Yahu sen gelmişsin, cezaevine gireceksin, sen neyi temsil ediyorsun? Siyaseti hakkıyla temsil eden, içimizden başka bir ekip de olabilir diye düşünebilirler. Yarın orada ne yapacağını kimse kestiremez." dedi.

"Benim teklifim bu sürecin bizzat MHP tarafından yönetilmesidir"

"Benim teklifim bu sürecin bizzat MHP tarafından yönetilmesidir. MHP bu konuda çok yetenekli ve deneyimli değil biliyoruz ama isterlerse bu süreci başarıyla yönetecek iyi insanlardan bir ekip bulmaları lazım. Çünkü MHP'nin akreditasyonu var. Gittikleri partilerde yapılacak konuşmalarda bir güven tertip edebilirler. Şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanı bu işin içinde olmayı istemez. Ama en son parti ziyaretinde genel başkan vekilinin de içinde bulunduğu bir heyet bunları karşıladığına göre bunun belki sonuç kısmında mutlaka olurunun alınmasına ihtiyaç olacaktır." ifadelerini kullandı.