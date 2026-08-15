Arjantin'de yakalanıp Türkiye'ye iade edilen suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş İstanbul'a getirildi

Türkiye’de cinayet, suç örgütü kurma, silahlı yağma ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda ağır suçlamayla kırmızı bülten üzerinden aranan Serkan Kurtuluş, yaklaşık 6 yıl süren iade sürecinin ardından Arjantin’den Türkiye’ye getirildi.

Serkan Kurtuluş’u taşıyan Türk Hava Yolları’na ait uçak, saat 22.50’de İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

Kurtuluş emniyet yetkilileri tarafından uçaktan indirilerek, işlemleri için İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Serkan Kurtuluş burada sağlık kontrolünden geçirildi.

'Huzurumuza kasteden hiçbir odak adaletten kaçamayacak'

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Devletimizin kararlı mücadelesi sınır tanımıyor. Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin’de yakalanmasının ardından Brezilya’dan aktarmalı olarak İstanbul Havalimanı’na getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız ile Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde; 13 bin kilometre uzaktan Türkiye’ye gerçekleştirilen bu iade süreci suçla mücadeledeki kararlılığımızın açık bir göstergesidir. Huzurumuza kasteden hiçbir odak adaletten kaçamayacak. Sınır ötesinde dahi adaleti tecelli ettiren Kahraman Polislerimize, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımızın emeği geçen tüm mensuplarına teşekkür ediyoruz” denildi.