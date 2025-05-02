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Arjantin'in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem

Arjantin'in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede 7.4'lük depremin ardından 7.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Depremin ardından Şili kıyılarının “tehlikeli” tsunami dalgaları riski altında olduğu uyarısında bulunuldu.

Haber Merkezi
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Arjantin'in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Arjantin'in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede 7.4'lük depremin ardından 7.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

Depremin ardından Şili kıyılarının “tehlikeli” tsunami dalgaları riski altında olduğu uyarısında bulunuldu. Halka kıyıdan uzaklaşmaları ve daha yüksek mevkilere gitmeleri vurgulandı.

AFAD da depremi sosyal medyadan duyurdu

AFAD da depremi sosyal medyadan duyurdu ve "Güney Amerika açıklarında Drake Boğazı’nda uluslararası ajanslardan alınan ilk bilgilere göre M 7.4 büyüklüğünde bir #deprem meydana geldi" açıklamasını yaptı.

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